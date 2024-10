A Matera si gira “Imma Tataranni 4”

Sul set dell’attesissima nuova stagione della serie di Rai1 con Vanessa Scalera Accanto alla Scalera, l’attrice Lia Trivisani, la “vocal coach” che le ha insegnato la pronuncia materana Tiziana Lupi







Se anche voi siete rimasti con il fiato sospeso alla fine della terza stagione di “Imma Tataranni Sostituto procuratore”, sarete felici di sapere che nel 2025 andranno in onda i nuovi episodi. La data è ancora da definire, ma come potete vedere dalle foto a Matera sono in corso le riprese delle nuove puntate.

Imma e il marito Pietro (Massimiliano Gallo) sulle scale della loro casa in piazza San Giovanni Vecchio a Matera

Nell’attesa di vedere cosa succederà a Imma (Vanessa Scalera), che ne sarà del suo matrimonio con Pietro (Massimiliano Gallo) e del rapporto con il maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice), ricordiamo dove eravamo rimasti. Nell’ultima puntata Pietro era stato prosciolto dall’accusa di avere ucciso Sara, ma la morte di quest’ultima lo aveva costretto a rivelare di avere tradito Imma con lei.

La Scalera in attesa del ciak

A sua volta Imma, dopo avere baciato Calogiuri aveva deciso di allontanarsi da casa chiedendo ospitalità all’amica e assistente Diana (Barbara Ronchi). Ad aggiungere ulteriore suspense, la rivelazione sul malavitoso Cenzino Latronico (Nello Mascia), creduto morto da 20 anni e invece ancora vivo.