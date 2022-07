A Vicenza, sul set di “Luce dei tuoi occhi” per la seconda stagione

Si sta girando la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno Giusy Cascio







Nel centro storico di Vicenza c’è un gran fermento. Nel luogo-simbolo della città, la Basilica Palladiana, si gira una scena della seconda, attesissima, stagione di “Luce dei tuoi occhi”: la serie tv di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Massimo Del Frate di Banijay Studios Italy per Mediaset.

Le immagini dal set di “Luce dei tuoi occhi” Anna Valle è la coreografa Emma Conti: per la seconda stagione propone alle allieve passi che seguono il tema dell’acqua. Piazza dei Signori a Vicenza è il cuore della città dove si concentrano le riprese esterne. A destra, il Palazzo del Capitaniato. Il regista Fabrizio Costa dà simpatici soprannomi al suo staff: il macchinista è “faina”. Sul set c’è massima concentrazione, mascherine per evitare i contagi e borracce (non bottiglie in plastica) per il bene dell’ambiente. Tra un ciak e l’altro, Anna e Giuseppe scherzano molto insieme, si scambiano consigli, parlano dei loro figli e improvvisano passi di ballo come questo divertente tango con casqué.

Noi di Sorrisi siamo gli unici invitati ad assistere alle riprese e per una giornata siamo stati sul set a curiosare tra gli addetti ai lavori. Anna e Giuseppe ci accolgono con gioia e scambiamo due chiacchiere. Hanno l’obbligo di non “spoilerare” nulla del giallo, per non rovinare la sorpresa ai telespettatori. Non svelano quindi l’identità della figlia di Emma Conti, la coreografa interpretata da Anna, ma giocano a depistarci parlando dell’amore tra i loro personaggi, Emma e il professor Enrico Leoni (Zeno). «Ci saranno nuovi ostacoli, Enrico non ha superato il suo passato» dice Anna. «Tentazioni, dubbi e ricordi. Ricordi, dubbi e tentazioni» ripete Zeno come un mantra fra un ciak e l’altro.

Nelle pause, Anna ascolta la sua playlist preferita: «Musica di Pearl Jam, Skunk Anansie, Florence and the Machine» spiega. Giuseppe invece pregusta di tornare a cena nel posticino dove la sera prima ha mangiato «costolette di maiale buonissime». Fa molto caldo, ma gli attori del cast non perdono mai il sorriso. Soprattutto quando il regista, Fabrizio Costa, dà il suo ok a una scena particolarmente difficile: «Ottima, eee... stop!».