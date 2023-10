Alessandro Gassmann arriva su Rai1 con “I bastardi di Pizzofalcone 4” e con “Un professore 2”

Appuntamento per il 23 ottobre e per il 16 novembre con le due fiction Rai Stefania Zizzari







Legato a una sedia, abiti strappati, sangue ovunque, chiari segni di pestaggio. Così avevamo lasciato Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono, nell’ultima puntata di “I bastardi di Pizzofalcone 3”.

Ora l’immagine di Alessandro Gassmann, in grande forma e sorridente, riempie lo schermo del computer nella videochiamata. «Sono a Varna, una bella città sul Mar Nero in Bulgaria. Sto girando il nuovo film di Mauro Mancini “Mani nude”».

Alessandro, sembra “trasformato”.

«Il personaggio che interpreto in questo film è un uomo che addestra i ragazzi a combattere in incontri clandestini gestiti dalla criminalità organizzata».

Ci ha dato dentro in palestra.

«Esatto! Come può vedere sono arrivato a 95 chili. Diciamo che sfrutto il cinema per tenermi in forma e alla mia veneranda età è un grande lusso. Ho messo su muscoli, ma mi fanno male tutte le giunture (ride)».

Veniamo ai “Bastardi” e a Lojacono: lo avevamo lasciato due anni fa indifeso e massacrato di botte. Il 23 ottobre, quando partirà la nuova stagione, cosa lo aspetta?

«Come sempre succede con “I bastardi di Pizzofalcone”, mi lasciano in situazioni poco piacevoli: la seconda serie era finita con un’esplosione, la scorsa è terminata con me in quella situazione. E al solito mi riesce difficile anticipare qualcosa».

Ci provi...

«Chiaramente Lojacono in qualche modo uscirà da quella situazione “scomoda”. Questa quarta stagione credo sia quella con più sorprese, con più cambiamenti rispetto alle stagioni passate. La soluzione della sua grave situazione porterà a stravolgimenti nella vita di Lojacono e nei rapporti con tutti i componenti della squadra, che si compatteranno per aiutarlo».

Lojacono ha la pelle dura.

«Sì, e spesso è piena di lividi, cicatrici, tagli, contusioni. Ogni giorno sul set c’era un grande lavoro di trucco».

Ha chiesto a Maurizio de Giovanni (autore dei romanzi da cui è tratta la serie “I bastardi di Pizzofalcone”), che è anche suo amico, di far prendere meno “mazzate” al suo Lojacono?

«No, non gliel’ho chiesto. Perché quello che Maurizio scrive va benissimo: è un vulcano di idee e da lui ogni volta imparo qualcosa».

Ma almeno con le donne…

«Con la pm Laura Piras (Carolina Crescentini, ndr) succedono tante cose, la situazione è delicata, ma tra i due c’è un amore grande. E in questa stagione il loro rapporto sarà centrale nello sviluppo del mio personaggio».

Cosa invidia a Giuseppe Lojacono?

«La sua capacità di osservazione della vita. E pure il mestiere».

Il mestiere?

«Quello dell’attore è un mestiere meraviglioso che non cambierei con nessun altro, se non con quello del regista, che ogni tanto frequento. A volte però ho la sensazione di fare sì un mestiere importante perché aiuto la gente a sognare, ma chiaramente un poliziotto ha un’importanza sociale maggiore. Come i carabinieri, i pompieri, gli infermieri, i medici, quelli insomma che concretamente aiutano le persone in difficoltà. Ecco, di tutti loro invidio il coraggio».

Nel suo lavoro le capita spesso di utilizzare armi, di sparare ovviamente per finta. Lei nella realtà ha mira?

«Ho mirato bene e ho fatto centro con mia moglie, diciamo. Nella vita molto meno: faccio un sacco di stupidaggini e a volte sparo un po’ a vanvera… (ride)».

Ultimamente ha interpretato diversi personaggi “tosti”: nella serie “Io ti cercherò”, nel film “Il mio nome è vendetta”… ci ha preso gusto?

«È piacevole per un attore usare anche le sue specificità fisiche. Diciamo che li posso fare perché sono una specie di pennellone gigante e ho la faccia giusta».

Ma dopo sparatorie, fughe e pestaggi ha pensato di scegliere una professione più tranquilla: il professore di filosofia. Con il suo Dante Balestra di “Un professore”, di cui vedremo la seconda stagione dal 16 novembre, si è rilassato un po’?

«È sicuramente meno pericoloso, ma altrettanto divertente. Dante è un personaggio che mi piace perché mi permette di parlare in prima serata sul canale più visto d’Italia di filosofia e di ragazzi, utilizzando il metodo della commedia, che mi si addice. Questa volta ci sono tre studenti nuovi e altri 12 filosofi di cui parlare!».

Che voto aveva in filosofia a scuola?

«Sei meno meno».

Oggi cosa direbbe al suo professore di filosofia?

«Che non era un buon professore perché mi annoiavo. Se ne avessi avuto uno come Balestra probabilmente avrei avuto otto».

A proposito di insegnanti, qual è l’insegnamento più importante che le ha dato suo papà Vittorio?

«Sono tantissimi. Il primo è ricordarmi tutte le mattine di quanto io sia fortunato a trovarmi in una parte del mondo dove si vive bene, essere nato in una famiglia che non ha problemi economici, fare un mestiere meraviglioso e avere persone che mi vogliono bene. È un lusso incredibile e me ne rendo conto: questo è il più grande regalo. E poi la fatica e l’impegno, la professionalità e il rispetto per il lavoro degli altri sono cose delle quali mio padre mi ha sempre parlato e che ha praticato. Ecco, io spero di aver fatto lo stesso».

Invece sua mamma (l’attrice francese Juliette Mayniel, scomparsa a luglio) cosa le ha insegnato?

«L’amore per la natura e il senso della libertà. Lei era una donna che ha viaggiato tanto e che ha sempre fatto quello che voleva fare. Non posso definirla una mamma canonica, di quelle che ti cucinano la sera, però mi ha insegnato ad amare di più la vita e a farmi ogni tanto dei regali. Cosa che mio padre, per esempio, non ha mai fatto: mai un viaggio, mai andato in vacanza, mai avuto altro pensiero che non fosse il lavoro e la famiglia. Che va benissimo, però penso che ognuno di noi debba anche meritarsi degli spazi per se stesso. Mia madre questo lo ha fatto tutta la vita. Siamo diventati molto amici tardivamente e, quando l’ho persa, il rapporto con lei si è concluso in maniera positiva».

Era il 21 luglio e lei era sul set di “Un professore 2”.

«E pensi che il giorno prima avevo girato una scena su Epicuro e il tema della morte: lui diceva che prima di nascere noi non ci siamo e non viviamo nella paura, allora perché dovremmo avere paura di tornare in quel non essere? Questo è un pensiero rassicurante per chi come me non ha una fede religiosa».

Quando parla di regali che sua mamma le ha insegnato a farsi, che cosa intende?

«Io riesco a fare una cosa molto rara per chi fa il mio mestiere: quando ho la possibilità stacco completamente dal mio lavoro per dedicarmi a quello che mi piace, che sono i viaggi e stare nella natura. In quei momenti divento un altro: recupero energia, sto con le persone che amo, scopro posti nel mondo e questo mi fa vivere bene».

E invece l’insegnamento più importante che ha dato a suo figlio Leo?

«In realtà è più lui che ne dà a me. A 24 anni è un giovane uomo saggio, che si preoccupa per la mia salute e mi dà consigli di tutti i generi. Al punto che io a volte mi innervosisco pure, perché è un po’ bacchettone nei miei confronti».

In che modo?

«A tavola: “Papà, hai già bevuto due bicchieri di vino, non esagerare!”. E io rispondo in modo serio, impostando pure la voce: “Se papà vuole bere, beve! Non devi rompere le scatole (ride)... Chiaramente lui è coadiuvato da mia moglie, quindi sono sempre in minoranza. Ma non sono un alcolizzato, eh? È solo un esempio!».

Ma ci sarà qualcosa che lei ha trasmesso a suo figlio.

«Certo. È quello che mi ha trasmesso mio padre: la fatica e l’impegno per raggiungere un obiettivo. Leo è un ragazzo che fatica tantissimo per ottenere quello che ha, è totalmente immerso nel lavoro e a volte lo vedo stanco. Ma lui è come me, un perenne insoddisfatto, alla continua ricerca di migliorarsi. E allora provo a fargli capire che ogni tanto deve fermarsi e vivere la sua età, che è quella più bella della vita».

Le sue canzoni le conosce?

«(Ride) Mentre sui copioni ho un’ottima memoria, io ho da sempre difficoltà a ricordare le parole delle canzoni. Diciamo che i ritornelli delle canzoni di mio figlio li conosco tutti ed è sicuramente il mio cantante pop preferito, pur non essendo il pop il mio genere musicale del cuore...».

Prima ha citato sua moglie. Quest’anno lei e Sabrina Knaflitz avete festeggiato i 25 anni di matrimonio. Il vostro segreto?

«Continuo a trovarla bellissima e, da sempre, molto buffa. Allo stesso tempo lei pure mi prende in giro dalla mattina alla sera. L’amore fa anche questo: fa accettare i difetti dell’altro trasformandoli in divertimento, almeno a noi è successo questo. Ridiamo molto. E litighiamo ancora tantissimo. Il nostro è il classico rapporto di quello che si infuria su cose irrisorie (io), ma dopo due secondi chiede scusa, e chi invece ha l’arma della calma silente cinese (lei). Indovini chi vince sempre (ride)?».

È vero che lei era uno dei pochi che riusciva a far ridere suo papà?

«Sì, ma ci riuscivo perché ero l’unico che trovava il coraggio di prenderlo in giro. Mi ricordo nel 1992 la prova generale di “La leggenda di Moby Dick” al porto di Genova, appena restaurato dall’architetto Renzo Piano. Una scenografia pazzesca, 30 attori in scena, Vittorio Gassman che nei panni del capitano Achab faceva un ingresso issato sul ponte di prora con un argano, poi entrava la banda del comune che suonava un pezzo di Nicola Piovani, c’erano tutti i fari puntati su di lui per illuminarlo, e alla fine mi chiese: “Che ne pensi del mio ingresso?”. Io risposi: “Beh, secondo me se ci metti dietro anche dei fuochi d’artificio ti si nota di più!” (ride). Ricordo che si piegò in due dalle risate. In fondo lo sapeva anche lui che era tutto esagerato!».