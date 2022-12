Da gennaio lo vedremo su Rai1, protagonista dell'intensa fiction "Black out" Alessandro Preziosi in "Black out" Redazione Sorrisi







È in arrivo su Rai1 il 23 gennaio una fiction intensa ed emozionante con Alessandro Preziosi. Si intitola “Black out” ed è ambientata nella Valle del Vanoi, in Trentino, dove i clienti di un lussuoso albergo restano tagliati fuori dal mondo a causa di una valanga. Nel cast, anche Aurora Ruffino, Marco Rossetti e la tedesca Rike Schmid.