“Alfredino – Una storia italiana”, una tragedia vissuta in diretta

A più di 40 anni la tv ricorda il terribile evento di Vermicino con una miniserie in due episodi Simona De Gregorio







Sono passati più di 40 anni, eppure il ricordo di quella terribile tragedia è rimasto vivo nella nostra memoria. Che viene ricostruita nella miniserie “Alfredino - Una storia italiana”, in onda martedì 11 e mercoledì 12 giugno su Rai1.

Il 10 giugno 1981 Alfredo Rampi, 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano rimasto scoperto a Vermicino, alle porte di Roma. La Polizia e i soccorsi si resero subito conto della gravità della situazione: il pozzo era profondo 80 metri e il bambino era rimasto bloccato a 36 metri in quel cunicolo stretto che rendeva difficoltoso raggiungerlo, anche per la scarsità di mezzi dell’epoca. Dopo tre giorni di vani tentativi, Alfredino non riuscì a sopravvivere, sotto lo sguardo incredulo e disperato dei genitori, Franca (Anna Foglietta) e Ferdinando (Luca Angeletti), dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini accorso sul posto e di tutta Italia.

Per la prima volta nella storia della tv, infatti, la tragedia fu seguita con tre giorni di diretta non stop. «Quella di Alfredo è una storia che appartiene all’Italia» ha detto il regista Marco Pontecorvo. «Ma non volevamo cadere nel melodramma, nel pietismo, nella tv del dolore». Infatti la miniserie è soprattutto la storia della straordinaria capacità di una famiglia e delle istituzioni di reagire e lottare affinché una tragedia del genere non si ripetesse più. Non a caso dopo Vermicino fu istituito il Dipartimento della Protezione civile, anche grazie al contributo di Franca Rampi. «Non ho conosciuto Franca, ma è una donna che stimo infinitamente perché la dignità nel dolore è un elemento che contraddistingue gli essere umani e li rende meritevoli di dirsi tali» ha dichiarato Anna Foglietta.