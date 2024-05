Alice Arcuri è Carolina in “Il clandestino”

La “cattiva” di "Doc" è protagonista della serie con Edoardo Leo e si racconta a cuore aperto Simona De Gregorio







«Quando leggo un copione mi faccio trasportare dalla fantasia, mi calo nel personaggio che devo interpretare. Per questo adoro i ruoli di donne distanti da me. E io Carolina siamo molto diverse» dice Alice Arcuri, che nella fiction "Il clandestino" è, appunto, Carolina: moglie di un politico e donna alle prese con la sua nuova attività di scrittrice e l’irrequietezza della figlia adolescente, Bianca (Isabella Mottinelli). Intimorita dalle minacce di uno stalker, chiede a Luca Travaglia (Edoardo Leo) di proteggerla, e tra loro scocca la scintilla...

Alice, proprio non ha nessun punto in comune con Carolina?

«Uno, in parte. Lei “fa rumore” per coprire i suoi buchi neri, i suoi dolori, apparendo a tratti frivola e superficiale. Anche io “faccio rumore”, ma perché sono un’entusiasta, dico ciò che penso, mi piace frequentare gli amici, conoscere persone nuove. Sul set e nella vita arrivo sempre con le maracas (ride, citando uno strumento a percussione sudamericano, ndr)».

Carolina è sempre raffinata e chic. Lei segue la moda?

«Mi interessa, ma se un tempo ero una compulsiva negli acquisti, oggi compro solo quello che mi fa innamorare. E ho imparato a liberare gli armadi del superfluo, di ciò che non indosso più. L’unico investimento è in articoli sportivi».

Come mai?

«Amo lo sport. Ho fatto scherma a livello agonistico e oggi pratico il CrossFit, un’attività molto intensa e che ti porta a metterti in gioco con te stessa, ad alzare l’asticella. E che mi ha aiutata tantissimo a gestire la paura del fallimento».

Ci spieghi meglio.

«Un tempo reagivo male ai “no” quando non venivo presa per una parte. Oggi so quanto valgo, e quando do il 100 per cento in un provino mi metto il cuore in pace e vada come vada».

Le critiche la toccano?

«No, se voglio un parere, sono io a chiederlo alle persone di cui mi fido e che stimo. Quando ho interpretato la “cattiva” Cecilia in "Doc - Nelle tue mani", sul web sono stata attaccata. Ma gli insulti gratuiti da parte di sconosciuti non mi toccano».

Cecilia le è piaciuta?

«Molto, perché cerca la perfezione, che io detesto. E, provenendo da una famiglia di medici, è stato divertente indossare il camice bianco».

Carolina è diversa anche da Luca. Crede che gli opposti si attraggano?

«Dipende da quanto sono grandi le differenze. Io non potrei stare con un uomo superficiale, senza passioni, privo di ironia e che non ama gli animali».

C’è una persona nella sua vita che le assomiglia?

«Mio figlio. Tra me e Giovanni c’è un rapporto speciale, profondo. Ha solo 10 anni, ma è molto sensibile e acuto. Mi dà una forza incredibile e mi tiene ancorata al presente».

Come vede il presente e il futuro?

«Sono serena e tanto fortunata. Vorrei continuare a sperimentare nuove sfide perché sul lavoro sono onnivora e fatico a ripetere gli stessi ruoli. Dal 3 maggio mi vedrete in "Viola come il mare 2": sarò il nuovo capo del giornale web dove lavora Viola (Francesca Chillemi), una donna buffa, a tratti comica. In ogni caso se in futuro dovesse andare male, ho un piano B: amo fare il pane e potrei aprire un panificio!».