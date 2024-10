Allegria! La storia inedita del grande Mike, con Claudio Gioè

L'attore interpreta Bongiorno nella miniserie di Rai1 che racconta la prima parte della sua vita, culminata col successo del quiz "Rischiatutto" Solange Savagnone







Basta dire «Allegria!» e come per magia ci appare il volto sorridente di Mike Bongiorno. A 100 anni dalla nascita, la miniserie in due puntate (il 21 e 22 ottobre) “Mike” con Claudio Gioè celebra il padre della tv italiana nonché re del quiz, raccontando aspetti poco noti della sua vita.

Claudio, come si diventa Mike Bongiorno?

«Ho cercato di entrare a fondo nella vita straordinaria di un uomo che ha donato sé stesso e il suo talento alla professione di comunicatore nelle sue tante sfaccettature. L’ho scoperto cronista sportivo, giornalista per la carta stampata e per la radio (negli Usa ha intervistato perfino il presidente Eisenhower), per poi passare in Italia negli Anni 50 alla televisione. Mike è stato un pioniere in tanti mezzi di comunicazione».

Com’è uscito da questo personaggio unico?

«Chi mi stava accanto ogni tanto mi diceva che facevo le cose “alla Mike”. Un mese dopo la fine delle riprese mi veniva ancora da parlare come lui: è stata una bella “full immersion”. Ha avuto una vita unica, scandita da grande umanità, simpatia ed empatia. Ho provato anche io a sperimentarla e devo dire che mi piaceva dialogare con le persone, mettermi da parte per ascoltarle. Entrare nei suoi panni mi ha aiutato ad aprirmi di più all’ascolto, anche con le persone che non conosco».

La miniserie parte da un’intervista fatta a Mike nel 1971, grazie alla quale scopriamo tante cose inedite del suo passato...

«La fiction è ambientata nel 1971, nel pieno del successo del “Rischiatutto”, quando Mike è all’apice della carriera. Da qui si va a ritroso con dei flashback che prendono il via dall’infanzia a New York (era figlio di un avvocato facoltoso, famoso nella comunità italo-americana). Racconta poi il ritorno a Torino dopo la crisi del 1929, gli anni della Seconda guerra mondiale appena maggiorenne, la parte della prigionia e dei campi di concentramento con sequenze drammatiche: di fronte a un plotone d’esecuzione si salvò per miracolo grazie al passaporto americano, utile per fare uno scambio di prigionieri. Ha visto la morte in faccia».

Per interpretarlo si è sottoposto a tre ore di trucco. Cosa le facevano?

«Avevo una parrucca molto bella che aveva bisogno di cura per essere messa ad arte. Però prima mi dovevano attaccare una calottina per avere la fronte alta come quella di Mike. Sopra mettevano la parrucca e poi delle basette Anni 70».

Per imparare il suo modo di parlare e muoversi, come ha fatto?

«Anche qui ho cercato di non farne un’imitazione. Il nostro lavoro era raccontare la sua umanità, il dietro le quinte. Ci siamo concentrati nel cercare un’autenticità recitativa che ci siamo inventati lì per lì. Ci sono poi delle “amorevoli citazioni” sulla voce e sul modo di muoversi».

Ha usato costumi o accessori appartenuti davvero a Mike?

«I suoi occhiali sono iconici e non potevamo essere superficiali. Così il regista Giuseppe Bonito e Daniela Zuccoli (moglie di Mike) hanno contattato l’ottico di Bongiorno a Vercelli che ci ha spedito il modello di occhiali che portava lui, persino con le stesse gradazioni, ma essendo lui molto miope io ero praticamente cieco quando li indossavo! I vestiti non erano i suoi, ma sono stati fatti su misura e curati nei minimi dettagli. Lui era magrissimo nel 1971 e io non ho avuto il tempo per dimagrire così tanto. Così abbiamo trovato un compromesso».

Le scenografie dei quiz invece sono originali?

«Abbiamo girato alla Rai di Torino dove c’è un museo con tutte le apparecchiature tecniche dell’epoca: le prime telecamere, il gobbo in legno. Sono stati utilizzati molti di questi pezzi, mentre lo studio di “Rischiatutto” è stato ricostruito alla lettera, facendo un lavoro pazzesco».

Ora giochiamo con il mondo di Mike: lei da piccolo ha mai sognato di partecipare a un suo quiz?

«No, però li vedevo con grande piacere. Ero affascinato dal suo modo di condurre».

“La ruota della fortuna” per lei è girata quando…

«Non saprei, io al contrario di Mike sono più “laico”. Lui credeva nella fortuna e nelle coincidenze, era aperto ai segnali della vita, io sono più concreto e disilluso, mi sono sempre concentrato nel fare il mio lavoro».

Nella vita, in genere, lei “lascia o raddoppia”?

«Raddoppio! Non lascio niente, ci provo sempre fino alla fine e spero di continuare a farlo».

Ha mai “rischiato tutto”?

«No, sono molto prudente, penso troppo alle conseguenze e mi freno. Però vorrei rischiare di più».

Quando è per lei un “buongiorno”?

«Quando mi sveglio e riesco a fare qualcosa che mi piace e che ho sempre sognato. Mi riferisco al mio lavoro, e ringrazio di poterlo fare ancora oggi».

Qualcosa di più legato alla vita privata?

«Quando ho davanti una bella granita messinese al caffè con panna e brioche!».

Anche lei fa qualche gaffe come il maestro?

«Mi capitano, ma non me ne rendo conto. La sua furbizia era saperle cavalcare».

Mike Bongiorno per leggere le domande inforcava i suoi famosi occhiali. Lei a diottrie com’è messo, visto che l’anno prossimo spegnerà 50 candeline?

«Lo ammetto: da qualche anno ho dovuto mettere gli occhiali per vedere da vicino».

È un patito di sport e di montagna come lui?

«Adesso meno, ma da ragazzo correvo con le moto Enduro. Non ho mai fatto parapendio, scio male e ho fatto kayak e canoa fluviale. Ma non essendo preparato ho rischiato troppo in un paio di occasioni e ho smesso».

Il motto di Mike era: “Sempre più in alto”. Può valere anche per lei?

«Mi piace stare con i piedi per terra. A stare troppo in alto mi girerebbe la testa, per cui non so se questo suo modo di dire andrebbe bene per me. È più nelle mie corde: “Chi va piano va sano e va lontano”».