Amore e azione in “Fino all’ultimo battito”

Ecco le prime immagini dal set della fiction Rai con Marco Bocci e Bianca Guaccero Marco Bocci sul set. La serie è girata tra Bari e Lecce. Per le riprese aeree sono stati utilizzati anche dei droni Giusy Cascio







Siamo agli ultimi ciak della nuova serie tv “Fino all’ultimo battito”, una coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Entertainment per la regia di Cinzia TH Torrini.

Ha richiesto ben 21 settimane di riprese a Bari, Lecce e altre splendide località pugliesi, tra spiagge e panorami marini mozzafiato. Nel cast tanti attori d’eccezione, con la partecipazione speciale di Loretta Goggi. Il protagonista è Marco Bocci, che interpreta il giovane cardiochirurgo Diego Mancini, primario del Policlinico di Bari.

Bianca Guaccero e Violante Placido sono due donne fortemente antagoniste in una grande storia d’amore, mentre all’attore Fortunato Cerlino è affidato il ruolo del cattivissimo Cosimo Patruno, che si trova in prigione in regime di carcere duro.

Bianca Guaccero

Ma che cos’avranno in comune un dottore stimato e rispettato da tutti e questo boss? Sarà un legame molto forte, se rischia addirittura di mettere alla prova l’onestà del medico fino a fargli infrangere il codice deontologico...

Un momento ¬ di prove sul set per Fortunato Cerlino (a sinistra), che interpreta un pericoloso boss

Tra colpi di scena e un finale imprevedibile, la serie racconta la battaglia disperata di un uomo che cerca di salvare la sua famiglia e recuperare la sua integrità. La vedremo in onda l’anno prossimo in sei puntate