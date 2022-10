Daniele Liotti sarà un medico in “Anima gemella”

Una nuova fiction che andrà in onda su Canale 5 in quattro puntate Redazione Sorrisi







Si è aperto a Lesa, in provincia di Novara, il set di “Anima gemella”, nuova fiction con Daniele Liotti prodotta da Endemol Shine Italy in coproduzione con Rti. Andrà in onda in quattro puntate su Canale 5 con la regia di Francesco Miccichè. Coprotagonista è Chiara Mastalli. Liotti sarà un medico vedovo che si ritrova diviso tra due nuove donne, finché lo spirito della moglie inizierà a comunicare con lui...

Il cast di “Anima gemella”

Nel cast, oltre a Daniele Liotti e Chiara Mastalli, ci sono Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Roberto Accornero, con la partecipazione di Stefania Rocca e di Barbara Bouchet.

La trama di “Anima gemella”

Protagonista della fiction, ambientata a Torino, è Carlo (Daniele Liotti), un medico affascinante di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele (Valentina Corti). Dopo due anni, decide di voltare pagina chiedendo a Margherita (Alice Torriani), collega e migliore amica della defunta moglie, di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l'arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice giovane, povera, incasinata e irresistibile che si spaccia per medium. Peccato, però, che durante una seduta spiritica si intrometta l'anima di Adele che vuole dire qualcosa a Carlo attraverso di lei.

È così che comincia un'avventura che porterà Carlo e Nina a una vera indagine: c'è davvero un aldilà? I fantasmi esistono? Ma soprattutto: c’è un mistero attorno alla morte di Adele? L’indagine si trasformerà per entrambi in un’occasione per guardare dentro sé stessi, per liberarsi del passato e fare spazio a un nuovo presente. Puntata dopo puntata, ci si avvicina alla verità su cos’è successo ad Adele, mentre Carlo e Nina fanno i conti con sensazioni impreviste e intense: Carlo sarà conquistato dalla genuinità di Nina e Nina finirà per essere rapita dalla profondità dei sentimenti che Carlo è in grado di provare per lei.