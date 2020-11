Anna Valle e Giuseppe Zeno sul set di “Luce dei tuoi occhi”

10 Novembre 2020 | 9:09 di Solange Savagnone

Ancora due settimane e si concluderanno le riprese di “Luce dei tuoi occhi”, fiction Mediaset in sei puntate prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

«Io sono Enrico Leoni, docente di fisica in un liceo e padre di Miranda, una ragazza che frequenta una scuola di danza, fulcro del racconto» ci spiega l’attore. «Cresco questa ragazza da solo, con tutte le preoccupazioni di un padre che si confronta con una figlia adolescente».

La Valle, invece, è una coreografa di danza contemporanea: «Emma Conti lascia New York per tornare in Italia dopo aver ricevuto una lettera nella quale si ipotizza che la figlia che aveva avuto 16 anni prima, e creduta morta, in realtà potrebbe essere una delle sei allieve della scuola di danza di Vicenza. Qui Emma andrà a insegnare, nel tentativo di scoprire se una di loro è davvero sua figlia, ma poi stabilirà con ognuna un legame particolare» spiega.

L’attrice per questo ruolo ha preso lezioni di danza contemporanea dalla coreografa Tiziana Cona: «Nelle prime sei settimane abbiamo girato negli studi Videa di Roma le scene all’interno della scuola di danza e Tiziana è stata sempre con noi. Ma ancora prima mi aveva insegnato i movimenti giusti in modo che potessi insegnarli alle ragazze».

Poi la produzione si è trasferita a Vicenza, in Veneto, dove si trova in questi giorni: «La città ci ha accolto molto bene e abbiamo attinto ad alcuni degli scorci più belli» spiega Zeno. «Stiamo lavorando applicando alla lettera il protocollo di sicurezza che ci permette di stare sul set in un momento storico così difficile». Anche per le (poche) scene d’amore tra i due protagonisti si è fatto tutto secondo le regole: «Facciamo un tampone ogni settimana. Così siamo più tranquilli e concentrati sul set» conclude Anna.