Antonia Liskova è Serena, l’elegante moglie del boss Nemo in “Il patriarca”

Nella fiction di Canale 5 "Il patriarca" Antonia Liskova interpreta Serena, la moglie di Nemo (Claudio Amendola, che è anche regista della serie), abile imprenditore, nonché boss malavitoso. Una donna elegante e sicura di sé, legatissima alla famiglia. Quando il marito scopre di essere malato di Alzheimer e decide di cercare un erede che prenda le redini degli affari, lei si prodiga perché uno dei suoi due figli si dimostri all’altezza della sfida.

Antonia, lei è protettiva con sua figlia Lilian, di 18 anni?

«Non sono mai stata assillante. Ho cercato di renderla indipendente, di insegnarle a combattere per i propri valori e sogni. Come madre le ho indicato come usare le ali, ma poi ognuno deve spiccare il volo da solo».

Lei lo ha spiccato?

«Di sicuro ho fatto tesoro della mia infanzia. Sono cresciuta con un padre segnato dalla vita, una persona fragile, che si rifugiava nell’alcol per trovare forza. Ho molto sofferto, mi sentivo impotente perché non potevo aiutare una persona che non voleva essere aiutata. Ma da adulta ho compreso quanto lo amassi e l’ho perdonato».

Cosa le è mancato di più da giovane?

«Sono andata via di casa presto. I miei genitori l’hanno vissuto come un abbandono e non mi hanno parlato per due anni. Ero da sola, non potevo fare il passo più lungo della gamba, permettermi errori. Avevo molta paura. Proprio come Serena, sono forte e fragile nello stesso tempo».

Quali sono i punti di forza e le fragilità?

«La forza si trova quando si lotta per le persone che si amano e per ciò che è importante per ognuno di noi. Ma è giusto anche essere fragili, io lascio che il dolore mi attraversi. Se sto male, ho bisogno di essere debole, non fingo di essere una dura».

Ha sofferto per amore?

«Sì, eccome. Perché come per tutte le altre cose, vivo in pieno anche l’amore. Non temo di stare da sola, perciò se scelgo una persona, le spalanco tutte le porte, la faccio entrare nella mia esistenza. Così come è successo con i due uomini importanti della mia vita (il chirurgo padre della figlia e Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak, con il quale si è da poco lasciata, ndr).

E cosa fa durare, o finire, una storia?

«Non bisogna mai dare per scontata la persona che si ha accanto. Spesso non ce le teniamo strette e non manteniamo vivi i rapporti che ci fanno stare bene. La frase più bella che mi è stata detta è: “Io voglio meritarti ogni giorno.” Ecco, dovrebbe essere così in amore. E anche con i figli e con le amicizie. E poi non tollero il silenzio: se in una coppia uno tace, l’altro riempie quel silenzio con il suo pensiero e le sue interpretazioni, che magari non saranno giuste».

Nemo è un tipo di uomo che la attrae?

«Mi piace il suo essere autorevole, ma non autoritario. Si prende le sue responsabilità e ha un amore immenso per la famiglia».

Anche lei tiene all’eleganza come Serena?

«Non sono modaiola. Piuttosto, se entro in un negozio di ferramenta, rischio di svuotare la carta di credito. Adoro il fai da te, cambiare i rubinetti, piantare chiodi, imbiancare... (ride)».