Arriva “Blanca”, detective dalle mille risorse

Maria Chiara Giannetta interpreta una giovane consulente ipovedente che aiuta la polizia di Genova a risolvere alcuni casi grazie ai suoi “superpoteri” e al fedele cane-guida Linneo Maria Chiara Giannetta Solange Savagnone







Arriva su raiuno la serie in sei puntate che segna il debutto come protagonista di Maria Chiara Giannetta, l’amatissimo capitano Anna Olivieri di “Don Matteo”. In “Blanca”, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, l’attrice interpreta Blanca Ferrando, una ragazza ipovedente molto tosta che realizza il sogno di diventare consulente della polizia.

Nel commissariato di Genova, dove arriverà come un ciclone travolgendo la vita di tutti, dovrà relazionarsi con il commissario Bacigalupo (Enzo Paci), interessato soltanto ad arrivare alla pensione, e l’affascinante ispettore Liguori (Giuseppe Zeno). Per conquistare la loro fiducia dovrà dimostrare di poter dare un contributo originale alle indagini, grazie alle doti e alle abilità che ha sviluppato negli anni.

Blanca, infatti, ha perso la vista a 12 anni in un drammatico incendio in cui è morta la sorella maggiore. Da allora si è dovuta rimettere in gioco. Ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo cane guida Linneo (in realtà è una femmina, si chiama Fiona ed è un bulldog americano), a orientarsi al buio, a “leggere” gli stimoli tattili, sonori e olfattivi. Una sorta di “superpoteri” che l’aiuteranno a risolvere i casi che si presenteranno in ogni puntata.

«Blanca va spedita come se non avesse alcun tipo di disabilità, ha gli strumenti giusti per potersi rialzare dopo l’incidente e per poter andare avanti con la sua vita» spiega Maria Chiara, emozionatissima per questo ruolo: «Una sfida che capita di rado nella carriera di un attore».

Vedremo inoltre una Genova anticonvenzionale, bella e grigia, dove lei porterà colore con i suoi vestiti variopinti, la musica funk dei Calibro 35, che ascolta a volume altissimo anche per strada, e l’energia travolgente grazie alla quale affascinerà anche Nanni (Pierpaolo Spollon), chef specializzato in piatti genovesi.