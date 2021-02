Attenti, sta arrivando Lolita Lobosco

18 Febbraio 2021 | 8:27 di Giusy Cascio

Mediterranea, vivace, ironica. La protagonista della nuova fiction al via da domenica 21 febbraio su Raiuno vi conquisterà. Nelle quattro puntate della serie “Le indagini di Lolita Lobosco”, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv con Luca Zingaretti, conosceremo la simpatica eroina interpretata da Luisa Ranieri (e nata dalla penna di Gabriella Genisi).

Lolita è un vice questore in carriera che torna nella sua Bari dopo un periodo trascorso al Nord e si ritrova al commissariato a capo di una squadra di soli uomini. Da vera donna del Sud per farsi rispettare si fa chiamare “dottoressa”, ma non rinuncia alla femminilità: non ha un look castigato, non nasconde le forme e al lavoro indossa sempre i tacchi alti. Persino quando è presa dalle indagini o insegue i malviventi. Altri segni particolari? Lolita ama il buon cibo, va a correre per tenersi in forma e alla macchina della polizia preferisce la sua amata Bianchina d’epoca.

La madre (Lunetta Savino) e la migliore amica magistrato (Bianca Nappi) vorrebbero tanto vederla “sistemata” con un fidanzato, ma lei però è una single convinta. Tuttavia ogni tanto cede alle avances di un giornalista curioso, Danilo (Filippo Scicchitano), che la tallona e la intriga.