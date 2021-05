Aurora Ruffino: «Vi racconto come è stato baciare Liotti»

Di certo i colpi di scena non mancano in "Un passo dal cielo 6". E i milioni di fan della serie di Raiuno sono rimasti colpiti dal bacio appena accennato tra Francesco (Daniele Liotti) e Dafne (Aurora Ruffino). Come si dice in questi casi, “era nell’aria”. Ma la giovane mamma di Lara (Mia Zaini) ha capito che il cuore dell’affascinante Neri appartiene ancora alla scomparsa Emma...

Aurora, per qualche istante quel bacio ci ha fatto sognare...

«Davvero? (ride). Daniele per me è un cavaliere, dolce, gentile, tenero. Ma, come sa benissimo anche il mio fidanzato (un ingegnere francese di nome Maxime, ndr), per me è come baciare la mia mano, non c’è alcun coinvolgimento emotivo».

È sempre stato così?

«Ci sono stati dei periodi in cui ero single e magari provavo della sana simpatia per un collega, perciò mi lasciavo trasportare di più. Ma senza andare mai oltre!».

Lei è solitaria come Dafne?

«Per anni sono sfuggita alla solitudine, ma è stato un modo per scappare da me stessa. Poi, a un certo punto, ho sentito la necessità di rinchiudermi nel silenzio per affrontare i miei dolori e superarli. Le ferite si sono rimarginate e, nonostante le cicatrici restino, adesso mi sento in pace e serena».

E ha dei segreti come il suo personaggio?

«Sono convinta che non sia necessario dire sempre tutto. Ci sono cose che riguardano me stessa che non sento l’esigenza di condividere».

Gli uomini misteriosi l’attraggono?

«No, il mio fidanzato mi ha conquistata facendomi ridere e perché abbiamo tante passioni in comune. Mi attraggono le persone con più luci che ombre».

Come è stato il ruolo di mamma?

«Mi viene naturale instaurare un feeling con i bambini. Anche se non ho figli, ho un istinto protettivo naturale».

Lei che mamma sarebbe?

«Insegnerei a mio figlio a essere indipendente. Io ho sempre avuto un grande senso di responsabilità verso me stessa, facendo affidamento sulle mie forze. Posso confidarmi con chi mi è accanto, ma non demandare ad altri la soluzione dei miei problemi».

Starebbe con un uomo come Neri, reduce da un grande amore?

«Essere gelosi e invidiosi o nutrire astio per gli ex non è sintomo di amore. In una relazione vivo solo il presente con la persona che sta assieme a me».

Mentre nel suo presente professionale che cosa c’è?

«Sono sul set della versione italiana per Raiuno di "This is us", con Lino Guanciale. Una serie che ho amato tantissimo. Insomma, mi sento fortunata e appagata sotto tutti i punti di vista».