Beppe Fiorello è il protagonista della nuova serie Rai “Gli orologi del diavolo”

24 Ottobre 2019 | 15:07 di Giulia Ausani

Sarà Beppe Fiorello il protagonista della serie Rai "Gli orologi del diavolo", co-produzione italo-spagnola tratta dal libro omonimo di Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo.

La serie crime segue le vicende di Marco Merani (Fiorello), motorista nautico che si ritrova improvvisamente coinvolto in una complessa operazione di polizia che lo vedrà in prima linea come infiltrato in un'organizzazione di narcotrafficanti spagnoli. Costretto a mentire ai propri cari, si ritroverà costretto a pagare un prezzo molto alto per aver scelto di fare la cosa giusta.

Nel cast de "Gli orologi del diavolo", diretta da Alessandro Angelini, ci saranno anche Alvaro Cervantes, Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo, Marco Leonardi, Carlos Librado "Nene", Alicia Borrachero, Gea Dall’Orto e Fabrizio Ferracane.