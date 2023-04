Bernardo Casertano è Davide in “Luce dei tuoi occhi”

Interpreta l'ex fidanzato di Emma (Anna Valle) Anna Valle e Bernardo Casertano Antonella Silvestri







In "Luce dei tuoi occhi" Bernardo Casertano è Davide Fabris, l'ex fidanzato di Emma (Anna Valle), ballerina e coreografa con la quale ha vissuto una grande storia d’amore spezzata dalla perdita della loro bambina.

La seconda stagione è appena partita su Canale 5 e già si intuisce che non mancheranno i colpi di scena... «La trama si infittisce e si arricchisce di un paio di personaggi che complicano ma rendono più interessante la storia. Il mio Davide sarà controcorrente perché, per la sua trasparenza e voglia di verità, comincia a indagare segretamente su alcune persone che, solo all’apparenza, non c’entrano nulla con la scomparsa della piccola. Lui continua a nutrire mille dubbi...».

E con Emma ci sarà un ritorno di fiamma?

«Nella prima stagione si avvertiva l’attrazione tra i due ma nelle nuove puntate questo aspetto passa in secondo piano. Il mio per sonaggio è un po’ risentito per il fatto che lei abbia iniziato a fare indagini sulla morte della bimba senza interpellarlo. Davide è un uomo cristallino e passionale, che crede nei sentimenti più di chiunque altro».

Sappiamo che anche lei, proprio per passione, ha lasciato il posto fisso per fare l’attore.

«Mi sono laureato in Economia a Napoli e ho lavorato in una multinazionale. Poi ho scoperto l’amore per il teatro, ho lasciato il lavoro e mi sono iscritto all’accademia del Teatro dei Cocci per studiare recitazione».

In famiglia cosa hanno detto?

«In quel periodo avevo già perso mia madre. Mio padre, persona saggia e ragionevole, mi disse che sosteneva la mia decisione perché mi vedeva convinto e motivato. Lavorando a teatro e facendo tanta gavetta, sono riuscito a portare avanti i miei propositi».