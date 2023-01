“Black Out – Vite sospese”: trama, cast e personaggi

Alessandro Preziosi è protagonista di un mistery-drama in quattro puntate ambientate in Trentino, in un resort di lusso nella Valle del Vanoi Alessandro Preziosi nella fiction "Black Out - Vite sospese" Credit: © Rai Cecilia Uzzo







Al via "Black Out – Vite sospese", in onda in prima serata su Rai1 da lunedì 23 gennaio, per quattro puntate. La fiction con protagonista Alessandro Preziosi è un mistery-drama ambientato in un lussuoso albergo nell’esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino, che si trasforma nel teatro di una storia complessa dopo che una valanga chiude i ponti con il resto del mondo, soccorsi compresi.

Diretto da Francesco Di Donna, è una coproduzione Rai Fiction – Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi.

Alessandro Preziosi è alla testa di un ricco cast che annovera l’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.

La trama

È la Vigilia di Natale e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. I clienti del lussuoso albergo e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo. Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi) è venuto per una vacanza sulla neve con i suoi due figli adolescenti, Riccardo ed Elena. Non ha badato a spese e ha preso la suite più costosa del lussuoso albergo. Per tutti Giovanni è un broker di mezza età, elegante e di successo. Per i suoi figli è un padre che, dopo la recente perdita della moglie, deve riscoprirsi genitore. Ma Giovanni è molto più di tutto questo. La verità è sepolta in un passato inconfessabile che è sul punto di tornare a galla quando riconosce Marco (Marco Rossetti) ospite in quello stesso albergo, insieme a Irene (Caterina Shulha), sua nuova compagna. Per Marco, meccanico che si è appena risollevato dal fallimento della sua officina, alloggiare in quell’albergo è un colpo di testa. Ma ha un valido motivo: in una baita poco distante si nascondono la figlia Anita, costretta a vivere suo malgrado sotto copertura, e l’ex moglie, Claudia (Rike Schmid). Claudia, primario di chirurgia d’urgenza, è sottoposta a un programma di protezione testimoni in attesa del processo che la vede testimone oculare di un omicidio di Camorra per mano di uno spietato boss. Nessuno sa che Giovanni è legato al clan malavitoso da un vincolo "di sangue": il boss imputato nel processo è suo fratello e lui, pur avendo cambiato cognome e apparentemente vita, è ancora invischiato negli affari di famiglia. La testimonianza di Claudia rischia quindi di distruggere la vita di Giovanni e quella dei suoi figli e a lui non resta che provare a eliminarla. Claudia però è anche l’unica persona nella valle in grado di salvare sua figlia, la giovanissima Elena, in coma dopo la valanga.

Cast e personaggi Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco Giovanni è un broker finanziario. Cresciuto nei bassifondi di Napoli, è riuscito a farsi strada nel mondo della finanza. È arrivato a Vanoi assieme ai figli adolescenti, Elena e Riccardo, nella speranza che una vacanza possa alleggerire il peso per la perdita della moglie e madre dei ragazzi. Ma la scoperta fortuita della presenza di Claudia, testimone di giustizia sotto protezione, mette Giovanni davanti a un grave dilemma: se non vuole che Riccardo ed Elena scoprano chi è veramente e che il castello di menzogne costruito attorno alla sua carriera crolli, non gli resta che uccidere Claudia. Peccato che lei, chirurgo e medico d’urgenza, sia l’unica persona in grado di prendersi cura di sua figlia Elena, rimasta ferita nella valanga, riportando un grave trauma cranico. Claudia offre a Elena e Giovanni supporto medico ed emotivo, così tra i due comincia a nascere qualcosa e il proposito di Giovanni di uccidere Claudia vacilla sempre di più. Marco Rossetti è Marco Raimondi Marco è un meccanico. Negli anni passati accanto a Claudia, ora sua ex moglie, ha accettato di seguirla a Napoli, rinunciando al lavoro per la carriera di lei. Questa rinuncia, sommata alle continue assenze di lei per lavoro, lo ha spinto al tradimento prima e al divorzio poi. Marco non ha mai accettato che Anita fosse affidata alla madre e che ora sia costretta a nascondersi con lei. Questo è il motivo della sua presenza in Trentino: la speranza di portare la figlia via con sé. Accanto a lui c’è Irene, la nuova compagna. Tuttavia, la vicinanza di Claudia e Giovanni rianima in Marco la gelosia nei confronti dell’ex e crea tensione all’interno della nuova relazione. Ciò che Marco non sa è che Irene nasconde un segreto che potrebbe distruggere il loro rapporto. Rike Schmid è Claudia Schneider Claudia, tedesca, primario di pronto soccorso. Ha scelto di testimoniare dopo aver assistito a un omicidio a Napoli. Per l’incolumità sua e della figlia, Anita, è stata inserita nel programma di protezione testimoni, che costringe madre e figlia a nascondersi in Val Vanoi, in Trentino. È una donna dal carattere forte e dai saldi principi morali. Dopo la valanga prende in mano la cura dei feriti, occupandosi in particolare di Elena, figlia di Giovanni, l’uomo che – lei non può saperlo – ha ricevuto l’ordine categorico di ucciderla. Con il blackout tutto cambia: vittima e carnefice si avvicinano, scatenando la gelosia di Marco, ex marito della donna e padre di Anita. Tuttavia i pericoli per Claudia sembrano non finire mai; nella valle si nasconde qualcuno che porta avanti un piano criminale e per lei sarà difficile capire di chi fidarsi. Aurora Ruffino è Lidia Ercoli Lidia è un giovane appuntato dei Carabinieri di Vanoi. È diventata carabiniera non per vocazione, ma per ottenere l’approvazione del padre. Con la morte del maresciallo Piani, a seguito della slavina, rimane unica rappresentante delle forze dell’ordine nella valle e si trova al centro di tutte le tensioni generate dal mancato arrivo dei soccorsi. Lidia, però, sentendosi inadeguata al ruolo, affronterà una grave crisi professionale e personale. Vivrà tutto questo con il profondo dolore generato dalla morte dell’uomo che amava (il maresciallo Piani) e dal quale aspetta un figlio. A supportarla sarà Karim, prezioso alleato. Mentre il ritrovamento di Hamid, un bambino di origini africane, farà emergere in lei l’istinto materno e un amore per la divisa che non credeva di possedere. Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin; Juju Di Domenico è Anita Raimondi Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin: carismatico e affascinante, è il figlio dei proprietari dell’hotel. Ha una relazione segreta con Anita, di cui è sinceramente innamorato. Vive con fastidio l’irruzione di Riccardo nel loro rapporto e fa fatica ad accettare le incertezze sentimentali che la ragazza manifesta. Questo lo porta a riavvicinarsi a Marta, cameriera dell’hotel, sua coetanea e vecchia fiamma, scatenando la gelosia di Anita. Durante il lungo blackout Lorenzo dovrà affrontare la morte, improvvisa e violenta, del padre, trovare la forza per ristabilire un equilibrio e riconquistare Anita. Juju Di Domenico è Anita Raimondi: adolescente irrequieta, figlia di Claudia e Marco, è stata costretta a nascondersi in Val Vanoi insieme alla madre. Da qualche tempo, all’insaputa di Claudia, ha iniziato una relazione con Lorenzo, figlio dei proprietari del prestigioso hotel, senza mai rivelargli la sua vera identità. Il desiderio di vivere apertamente l’amore con Lorenzo è uno dei motivi per cui Anita contatta suo padre, affinché la affranchi dal programma testimoni. Quando Anita scopre che sarà costretta a trasferirsi di nuovo, decide di scappare. Mentre fugge, rimane vittima della valanga cadendo in un crepaccio. Con lei c’è Riccardo, il figlio di Giovanni, ed è grazie a lui che si salverà. Con il passare del tempo tra Anita e Riccardo si crea un rapporto speciale, che mette in crisi la relazione con Lorenzo. Mickaël Lumière è Karim Karim, francese, è il giovane barista dell’albergo. Ottimista e intraprendente, si mette subito a disposizione per aiutare i sopravvissuti e crea un legame particolare con Lidia: a lui la donna chiede aiuto e gli confida di essere incinta. Tuttavia, anche lui ha qualcosa da nascondere: nascosto in casa sua, lontano dall’hotel, c’è un bambino, Hamid. Quando Hamid viene ritrovato nel bosco, lui è costretto a fingersi interprete per sviare le indagini di Lidia riguardo alla provenienza del piccolo, ma la sua menzogna non potrà reggere a lungo. Federico Russo è Riccardo Lo Bianco Riccardo è il figlio maggiore di Giovanni, che considera un vero e proprio eroe. È intelligente, gentile, molto premuroso nei confronti di sua sorella Elena. Più i giorni passano, più gli atteggiamenti del genitore cominciano ad insospettirlo, fino ad arrivare all’amara verità che gli scatenerà un conflitto enorme. Fin da subito si scopre attratto da Anita ma, quando sembrerebbe aver vinto la competizione con Lorenzo, sarà costretto a starle lontano. Riccardo dovrà fare i conti con l’idea che crescere significa distaccarsi dai genitori e rinunciare ai propri miti. Caterina Shulha è Irene Irene è una giovane infermiera dell’est Europa e la nuova compagna di Marco. È decisa, intelligente e non ha paura di confrontarsi con Claudia e Marco quando sembra che tra i due la fiamma si sia riaccesa. Grazie alle sue conoscenze mediche si rivela un prezioso sostegno per Claudia e per tutto il gruppo di sopravvissuti. Anche lei, però, nasconde un lato oscuro che, se rivelato, rischia di mandare a rotoli la relazione con Marco.

