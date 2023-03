“Blanca”: le foto dal set della seconda stagione

Abbiamo assistito ai primi ciak della nuova stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno Maria Chiara Giannetta e Fiona Credit: © Iwan Palombi Antonella Silvestri







Da sempre è un classico di Sorrisi raccontarvi cosa succede durante le riprese di una fiction. E quando lo facciamo per una serie di successo, la curiosità è ancora più forte. Per la seconda stagione di “Blanca”, la fiction rivelazione prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, siamo andati a Genova. In una settimana di maltempo che ha flagellato la città a noi è capitata, per un benevolo e inaspettato scherzo del destino, la giornata più bella e più calda.

Sul set di "Blanca 2" Credit: © Iwan Palombi Si gira nel bellissimo parco di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova: Blanca e l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) stanno indagando su un'aggressione. Maria Chiara Giannetta e Fiona Credit: © Iwan Palombi Maria Chiara Giannetta con Fiona: nella fiction è Linneo, l’inseparabile cane di Blanca, detective ipovedente. Credit: © Iwan Palombi Liguori, Blanca e l’agente Carità (Gualtiero Burzi) perlustrano la scena del crimine, guidati dal fiuto di Linneo. Credit: © Iwan Palombi Per esigenze sceniche bisogna riprodurre un ambiente autunnale, ecco perché petali e foglie vengono sparsi sul vialetto. Credit: © Iwan Palombi Tra una scena e un’altra, Fiona, che interpreta l'angelo a quattro zampe di Blanca, riposa nella sua cuccia, coccolata dall’addestratore Maikol Camilli. Fiona, che ha un carattere dolce e paziente, è un bulldog americano di 4 anni. Credit: © Iwan Palombi Sotto lo sguardo di Liguori, gli operatori prestano soccorso all’uomo aggredito, che lotta tra la vita e la morte. La serie, diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, è scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri. Credit: © Iwan Palombi Il parrucchiere Daniele Giannuzzi approfitta di un momento di pausa per sistemare i capelli di Maria Chiara. Credit: © Iwan Palombi Altri momenti delle riprese. Anche in questa serie Blanca ha un inconfondibile look dai toni vivaci: «Amo questo personaggio proprio perché è luminoso, brilla ed è pieno di colore» dice Maria Chiara Giannetta.

Le scene girate nelle ore che abbiamo trascorso sul set, raccontate nelle foto che vedete in questa gallery, sono relative agli episodi che andranno in onda nella quinta serata. La location è quella del parco di Villa Durazzo Pallavicini, un’opera d’arte a cielo aperto situata a pochi passi dalla bella passeggiata sul mare del quartiere di Pegli. Sul set ci ha accolto la protagonista Maria Chiara Giannetta, che interpreta Blanca Ferrando. «Nelle nuove puntate Blanca diventa ufficialmente consulente di polizia, specializzata nella decodifica e nell’interpretazione dei file audio, ed è un motivo di grande orgoglio. Ora, sempre accompagnata dal suo inseparabile cane Linneo, dovrà confrontarsi con l’ingresso di nuovi personaggi» racconta Maria Chiara.

Accanto a lei c’è ancora Giuseppe Zeno nel ruolo dell’ispettore di polizia Michele Liguori. «Rimane un personaggio malinconico, ma continuerà a lasciarsi trascinare dal turbinio di emozioni di Blanca che, come una lama di luce, fa breccia nella sua vita» anticipa Giuseppe Zeno.