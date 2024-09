“Brennero”: trama, cast e personaggi

Elena Radonicich e Matteo Martari danno la caccia al Mostro di Bolzano in prima serata su Rai1 Carola Piluso







La cultura tedesca e la cultura italiana si incontrano/scontrano in una serrata indagine per scovare uno spietato assassino nella nuova serie "Brennero" (prodotta da Rai Fiction e Cross productions) in partenza lunedì 16 settembre in prima serata su Rai1. La storia della PM Eva Kofler (Elena Radonicich) e dell'ispettore Paolo Costa (Matteo Martari) prende spunto da una vicenda reale e racconta la bellezza e la complessità di Bolzano sullo sfondo di un thriller mozzafiato. Quattro puntate dirette da Davide Marengo e Giuseppe Bonito per arrestare un serial killer, un Mostro, che lascia dietro di sé una scia di cadaveri. I due protagonisti metteranno da parte le differenze culturali per fare squadra e catturare l'assassino, ma impareranno anche a guardarsi dentro curando le loro ferite interiori. Nel cast anche Richard Sammel, Sinead Thornhill, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Giovanni Carta, Paolo Briguglia, Anita Zagaria, Katja Lechthaler e Lia Grieco.

La trama:

Siamo a Bolzano, dove convivono due culture: quella italiana e quella tedesca. Gli stessi cittadini sono spaccati in due: da un lato i tedeschi, precisi, rigorosi e benestanti; dall’altro gli italiani, chiassosi e calorosi. Il ritrovamento di un cadavere costringe Eva Kofler, una giovane e rampante PM di cultura tedesca, a lavorare fianco a fianco con Paolo Costa, un ispettore di origini italiane. Lei austera, fredda e razionale, lui affascinante, spaccone e avventato. Insieme però formano una coppia lavorativa vincente, affiatata e solida. Eva Kofler e Paolo Costa danno la caccia allo spietato assassino, il Mostro di Bolzano, tornato a colpire dopo anni, riaprendo ferite e tensioni culturali che hanno segnato per decenni la città. Proprio nel tentativo di catturare il Mostro, tre anni prima, Paolo aveva perso la gamba destra e anche la sua compagna e collega Giovanna. Per lui, catturarlo è una vera e propria ossessione. Anche Eva ha un’ossessione che porta il nome di Mathilde, una giovane pittrice.