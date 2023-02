“Buongiorno mamma! 2”: trama, cast e personaggi

Le anticipazioni e le novità della seconda stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Cecilia Uzzo







Al via la seconda stagione di "Buongiorno mamma!" i nuovi episodi della serie tv vanno in onda su Canale 5 da mercoledì 15 febbraio. Tornano Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna Borghi, con la loro famiglia fuori dal comune e nuovi intriganti misteri. Insieme a loro gli altri interpreti della prima stagione: Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Marco Valerio Bartocci, Barbara Folchitto, Filippo Gili, Giovanni Nasta e Federico Cesari. Con loro anche nuovi attori come Luca Angeletti, Alessandro Cosentini, Nicoletta Di Bisceglie,Thomas Santu e Kelum Giordano.

Nelle sei puntate della nuova stagione torniamo a seguire le vicende dei Borghi, una famiglia speciale che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre, la storia del presente si intreccia con quella del passato e non mancherà la linea mistery per svelare nuovi segreti e nuove verità. Nella seconda stagione di "Buongiorno mamma" Guido Borghi (Raoul Bova) dovrà aiutare i suoi figli ad affrontare le proprie vite, ma anche fare i conti con alcuni segreti che tornano dal passato. Anna (Maria Chiara Giannetta) si sveglierà dal coma?

Com’era finita la prima stagione

Nell'ultima puntata della prima stagione Guido era in difficoltà con i figli per il suo legame con Miriam. Inoltre, era minacciato dal Vicequestore Colaprico che sembrava avere tutti gli elementi per incolparlo della morte di Maurizia. Proprio Maurizia era stata al centro del colpo di scena finale: aprendo la porta di casa Anna se l’era trovata davanti, dopo averla creduto morta in un incendio. Il malore seguito allo shock di vederla viva e vegeta l’aveva fatta finire in coma.

La trama

Nella seconda stagione, Anna è ancora a letto, circondata dall’affetto di Guido e dei loro quattro figli ma, soprattutto, dai misteri che riguardano il passato suo e del marito. Il ritrovamento di un oggetto nel lago riaccenderà i complessi meccanismi di mistero e dei segreti del passato della famiglia Borghi. Mentre Guido continua a occuparsi dei figli e in particolare di Sole (la cui vera madre è Maurizia) che è incinta, Anna sembra dover decidere se dire finalmente addio alla sua famiglia per consentirle di andare avanti o se svegliarsi dal coma, per proteggerla. La verità deve venire a galla: solo scoprendo chi ha fatto loro del male in passato, i Borghi riusciranno ad evitare che il pericolo si rinnovi nel presente.