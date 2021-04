“Buongiorno, mamma!”: trama, cast e personaggi

È la nonna materna, bella ed elegante, forte e risoluta. È tra le personalità più in vista della zona. Da sempre in conflitto con la figlia Anna, nella quale ha sempre visto la sua naturale erede, si è dovuta però rassegnare davanti alle sue ribellioni. È una classica donna borghese, che all’apparenza potrebbe apparire fredda, ma la sua freddezza viene forse dall’aver sposato un uomo che in lei ha cercato più che altro un avanzamento di posizione sociale. È in perenne conflitto con i Borghi, dei quali non accetta alcune decisioni. Vorrebbe che Francesca prendesse il posto accanto a lei, quello che per anni è rimasto vuoto per l’assenza di Anna. Ma Francesca non sarà così disposta ad assecondare la nonna.