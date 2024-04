Can Yaman e Francesca Chillemi presentano “Viola come il mare 2”

Dal 3 maggio su Canale 5 (e in anteprima su Mediaset Infinity) la nuova stagione della serie Giusy Cascio







Can Yaman: «Demir darà lezioni d’amore al suo caro amico»

Torna “Viola come il mare”, la serie tv prodotta da Lux Vide con Rti che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione ha sei puntate: le prime tre, mercoledì 24 aprile, vanno in anteprima in streaming su Mediaset Infinity, che renderà disponibili le altre tre venerdì 3 maggio, quando la fiction parte in tv su Canale 5. Il ruolo dell’ispettore Demir per Yaman è stato particolarmente sfidante perché l’attore turco, ora impegnato nelle riprese del nuovo “Sandokan”, recita in italiano.

Can, ormai sarà bravo come un madrelingua italiano.

«Studio e mi esercito sempre con la dizione. Ma me la cavo. Ora pure in siciliano».

Mi dà la prova? Due parole bastano...

«Amunì, bedda! (Andiamo, bella, ndr)».

Promosso! A stare a contatto con la folla dei fan di Palermo si impara. Come è andata: le fan l’hanno accerchiata?

«Rispetto a un po’ di tempo fa sto più in disparte: meno selfie, autografi... perché cerco di concentrarmi, calarmi nel ruolo senza distrazioni. Ma l’affetto e il calore della gente li sento anche se non riesco a fermarmi a stringere le mani a tutti».

Il suo personaggio si evolve nella seconda stagione?

«Con Alexis Sweet, il regista, abbiamo lavorato tanto per dargli più sfaccettature. Nella trama c’è sempre il giallo, anche l’azione, ma più introspezione, più profondità e anche un lato di commedia».

Quindi Demir diventa più sarcastico?

«Sì, il sarcasmo lo esercita soprattutto con il suo amico Turi (Giovanni Nasta, ndr). Anche quando gli dovrà dare delle lezioni d’amore... Ma non vi posso dire perché: niente spoiler!».

Dopo “Viola come il mare”, lavorerebbe con Francesca Chillemi in un altro progetto?

«Perché no? Mi piacerebbe fare coppia con lei in un bel film di spionaggio. Un po’ come “Mr. & Mrs. Smith”».

Francesca Chillemi: «Un magistrato si invaghisce di Viola»

Viola è una giornalista affascinante ed empatica. La bellezza a volte la ostacola nel suo mestiere, ma il fatto di saper leggere nel cuore degli altri grazie alla “sinestesia” (un problema neurologico che le fa associare le emozioni ai colori) la agevola quando collabora alle indagini di Demir. Cosa le succede nella seconda stagione? Ne parliamo proprio con la protagonista, Francesca Chillemi.

Viola trova dentro di sé la forza di non farsi travolgere dalle emozioni?

«Ci prova. Ha accettato la sua malattia neurodegenerativa e decide di vivere alla giornata, meglio che può. Nel rapporto con gli altri, le sue doti si amplificano: la capacità di ascoltare e dialogare, di far rappacificare chi litiga...».

Nuovi casi in vista?

«Ci saranno altre indagini da affrontare. E l’attende anche una sfida professionale: la creazione di un podcast di storie che trae spunto da casi di cronaca nera».

L’attrazione tra Viola e Demir crescerà?

«Tra loro si mette in mezzo un nuovo pubblico ministero con cui Viola si “scontra” un giorno al mare. Lui, uomo spiritoso e intelligente (interpretato da Giovanni Scifoni, ndr), è attratto da Viola e non è contento che lei viva nel palazzo del poliziotto Demir con cui lavora».

Viola e Francesco possiedono una foto che ritrae lo stesso uomo, il padre di Viola. La prima stagione ci ha lasciati con il dubbio: possibile che siano fratellastri?

«Il giallo prosegue... Ma per capire se Viola e Demir sono fratelli o no, bisogna guardare la serie (ride)».

Lei ha una foto personale e importante che tiene sempre con sé?

«Nel portafogli no, ne ho 20.000 sul telefonino. Non le cancello perché racchiudono tutta la mia vita negli ultimi anni».

Ci racconta un momento felice sul set?

«Abbiamo girato quattro giorni a San Vito Lo Capo (TP) e nelle pause prendevamo il sole in spiaggia con la troupe. Bellissimo: ci sembrava proprio di essere in vacanza!».

Breve riassunto di dove eravamo rimasti

La prima stagione di “Viola come il mare” ci ha lasciato con un dubbio: ma è possibile che Viola e l’ispettore capo Francesco Demir, vicini di casa e protagonisti di schermaglie amorose, siano fratellastri? Tutto nasce dal fatto che sia Viola sia la madre di Demir possiedono la stessa foto che ritrae il padre di Viola. Come mai? Mistero! Intanto nella redazione di “Sicilia Web News”, il giornale di Viola, arrivano un nuovo editore, una nuova direttrice e due nuovi colleghi. Entra in scena anche un nuovo Pm, che lavora con Demir e sembra affascinato da Viola...

Ecco i cinque attori che fanno il loro ingresso nel cast