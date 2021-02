“Che Dio ci aiuti 6”, ecco chi è la piccola Penny della fiction

Olimpia Noviello, 10 anni, new entry nella serie in onda su Raiuno, ospite del convento di suor Angela (Elena Sofia Ricci) e accudita con amore da Azzurra (Francesca Chillemi) Tiziana Lupi







È la più giovane tra le attrici di "Che Dio ci aiuti 6". E per questo, assicura, sul set tutti la coccolano, riuscendo a trovare sempre qualche minuto per chiacchierare con lei nonostante il lavoro frenetico. Olimpia Noviello, 10 anni, new entry nella serie in onda su Raiuno, interpreta la piccola Penny, ospite del convento di suor Angela (Elena Sofia Ricci) e accudita con amore da Azzurra (Francesca Chillemi). Le abbiamo parlato mentre era in auto con suo padre: «Sto tornando a casa, oggi abbiamo girato una scena molto divertente» racconta.

È la prima volta che reciti in una serie tv?

«Sì, ma avevo già fatto altri provini».

Come sei arrivata ad avere il ruolo di Penny?

«Mia zia, Barbara Folchitto, è attrice e ha fatto vedere un mio video a una sua amica che lavora nella casa di produzione Lux Vide. In quel periodo stavano cercando una bambina per Don Matteo e mi hanno chiamato. Non mi hanno presa, ma qualche tempo dopo mi hanno richiamato per un ruolo nella serie Buongiorno mamma, poi però hanno pensato che sarei stata più adatta per la parte di Penny».

Frequenti la quinta elementare: come te la cavi a scuola?

«È un po’ complicato perché a volte la mattina non posso frequentare per andare sul set. Però ho una maestra che mi aiuta a recuperare le spiegazioni che perdo».

Quali sono le tue materie preferite?

«Scienze, quest’anno studiamo il corpo umano. Poi anche musica e arte».

Nel tempo libero cosa ti piace fare?

«Vedere le mie amiche. Loro sono molto contente di quello che faccio. Ce n’è una che già guardava Che Dio ci aiuti: quando ha saputo che ci avrei recitato è impazzita di gioia!».

Ti avranno chiesto di portarle con te sul set…

«Sì, ma non si può. Sono riuscita a farne venire solo una, Margherita, una volta che giravamo in esterno ad Assisi e lei era proprio lì con la famiglia».

Pratichi qualche sport?

«Per un po’ ho fatto ginnastica artistica, ora mi piacerebbe provare il tessuto aereo, cioè le acrobazie che si fanno in aria con i teli elastici».

Pensando al futuro, ti piacerebbe continuare a fare l’attrice?

«Sì, qualche altra esperienza vorrei farla».