“Che Dio ci aiuti 6”: i luoghi della serie raccontati da Suor Costanza

14 Gennaio 2021 | 10:49 di Suor Costanza

Suor Costanza è il personaggio interpretato da Valeria Fabrizi nella fiction di Raiuno Che Dio ci aiuti. La sesta stagione è iniziata il 7 gennaio e ogni giovedì l'appuntamento con lei è qui su Sorrisi con il suo racconto della meravigliosa Assisi.

Primo appuntamento, il cuore della città

Angioletti, oggi vi porto con me a fare un giro virtuale per le strade di Assisi. Vamolà!

Anno nuovo, città nuova. E sì, che poi ci si annoia sempre negli stessi posti.

Per la sesta stagione di "Che Dio Ci Aiuti" il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi: sapevate che è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre?

I primi ritrovamenti urbani risalgono al periodo neolitico… ma c’è ancora una parte nascosta nelle fondamenta stessa della città “visibile” all’esterno, come ad esempio l’Anfiteatro romano. L’Assisi umbra e romana, era una città scenografica, tutta impostata su giganteschi terrazzamenti che costituiscono, ancora oggi, la base su cui si appoggia la splendida cittadina medievale di oggi.

Forse siamo partiti un po’ troppo da lontano! Arriviamo alla mia parte preferita, quella di San Francesco, patrono d’Italia e Santa Chiara, nati e vissuti proprio ad Assisi. A lui è dedicata la magnifica Basilica (di San Francesco in Assisi) che ne custodisce le spoglie mortali e che conserva così tanti affreschi e pale d’altare che dobbiamo dedicarci un intero appuntamento. Prometto che ve ne parlerò presto!

Come dite? Non solo Santi e Chiese, avete ragione, Assisi è anche sapori antichi e tradizione. Non sentite già un certo languorino?

Fave e cotiche come antipasto deriva dalla tradizione romana, un antico piatto che serviva a mettere in comunicazione i vivi con i morti (immaginiamo il motivo!!!).

Per i primi piatti la fa da padrona la pasta fatta in casa con le specialità umbre che vanno dagli strangozzi agli umbricelli, passando per i… passatelli.

Inutile dire che tutta la cucina umbra è basata sulla genuinità dei prodotti del territorio, e qui arriviamo ai secondi piatti a base di maiale nero in tutte le sue varianti e – solo nel periodo consentito – tordi, pernici, palombe, colombacci.

Sia ben chiaro: niente a che vedere con il mio coniglio porchettato, sòrbole!

Per chiudere in bellezza forse non sapevate che Assisi fa parte del Parco del Subasio, luogo privilegiato delle memorie francescane, non solo perché al suo interno comprende il centro storico: gli oliveti, i grandi prati, i pascoli e i fitti boschi di querce e di lecci sono tutti aspetti naturalistici che hanno ispirato il suo amore verso il creato.

E come si può non innamorarsi di questi luoghi immensi?

Adesso devo proprio scappare che ho un ciappino da fare in Convento, coi nuovi arrivati c’è sempre qualcosa da sistemare...

E non dimenticate che il viaggio continua in Tv, ogni giovedì alle 21:25 su Rai1 con i nuovi episodi di "Che Dio Ci Aiuti 6", non mancate, altrimenti faccio ‘zac’!