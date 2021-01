“Che dio ci aiuti 6”: trama, cast e personaggi

Torna la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela con dieci nuove puntate in onda in prima serata su Rai1 dal 7 gennaio

07 Gennaio 2021 | 10:00 di Cecilia Uzzo

Dopo un’attesa che si è protratta anche a causa della pandemia, torna "Che Dio ci aiuti": la fiction con Elena Sofia Ricci sbarca con la sesta stagione da giovedì 7 gennaio in prima serata su Rai1. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Francesco Vicario, la sesta stagione è composta da venti episodi che andranno in onda per dieci appuntamenti in prima serata.



Cambia la location: questa volta il convento e tutti i personaggi che vi gravitano intorno è ad Assisi, città d’origine della protagonista suor Angela. Poi, oltre al noviziato di Azzurra (Francesca Chillemi), ci sono altre novità, compreso il ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica e molti nuovi personaggi.

La trama

La sesta stagione di "Che Dio ci aiuti" è ambientata ad Assisi, la città dove suor Angela è cresciuta. Qui vive ancora suo padre Primo, con cui ha interrotto i rapporti da tempo, anche se la suora sarà costretta a fare i conti con il proprio passato, non solo per lui. Nel convento, ritroviamo anche suor Costanza, che dovrebbe riposarsi per lasciare spazio alla nuova Madre Superiora del convento, ma proprio non riesce a stare ferma e si mette a cercare una nuova barista per l’Angolo Divino. Assume quindi Carolina, una ragazza misteriosa e cinica, che le dà filo da torcere. Azzurra, che ha abbracciato la vocazione, si prepara a diventare ufficialmente una novizia e si legherà molto a Penelope, una bambina che da quando è rimasta orfana non parla più. Ginevra e Nico stanno ancora insieme e stanno per sposarsi, ma la coppia affronterà alcune sfide, tra cui il ritorno di Monica, ex di Nico che ingelosisce Ginevra, e l’arrivo di Erasmo in convento. Monica ha subito un crollo e cerca di ripartire da capo, seguendo un ritrovato istinto materno e contando sull’amicizia del suo ex, Nico. Proprio Erasmo, turbolento ragazzo di strada, creerà parecchio scompiglio nella vita della comunità, a cominciare da suor Angela, che scopre di soffrire di vuoti di memoria.

Cast, tra personaggi noti e novità