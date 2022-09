“Che Dio ci aiuti 7”, le anticipazioni e le immagini dal set

Elena Sofia Ricci: «Sarò presente all’inizio e alla fine». E Francesca Chillemi dice: «Adesso il mio personaggio è più maturo» Tiziana Lupi







Alla fine della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” avevamo lasciato suor Angela e Azzurra pronte l’una ad accettare finalmente il suo ruolo di Madre Superiora e l’altra a prendere i voti e diventare suora. Nessuna delle due, allora, immaginava che presto avrebbero dovuto separarsi. E non lo immaginavamo nemmeno noi che, in un primo momento, siamo rimasti un po’ spiazzati dalla notizia dell’uscita dalla serie di Elena Sofia Ricci.

Chiariamolo subito: nella settima stagione, che andrà in onda nel 2023, suor Angela ci sarà, come dimostrano le foto di questo servizio che la vedono impegnata sul set. La sua presenza, però, sarà limitata: «Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Ci sarò all’inizio e alla fine» anticipa la Ricci. «Ho amato molto suor Angela, al punto da darle il nome della mia nonna materna, la persona che per prima individuò in me quella bambina che stava molto bene sul palcoscenico. Non a caso, “Che Dio ci aiuti” è stata la serie più lunga che ho fatto. Le altre le ho lasciate al massimo alla terza stagione. Le ho voluto talmente bene che non riuscivo a separarmene». Alla fine, però, il desiderio di fare altre cose ha prevalso: «Facciamo gli attori per metterci continuamente nei panni di qualcun altro. E poi a suor Angela abbiamo fatto fare di tutto, le abbiamo anche fatto avere una crisi vocazionale. Non c’era davvero più niente da raccontare...».

Suor Angela, dunque, lascerà il convento per andare a lavorare con le detenute in un carcere e le redini della serie passeranno nelle mani di Francesca Chillemi e della sua Azzurra. Una bella responsabilità per l’attrice siciliana che però quella parola non vuole neanche sentirla nominare: «Mi fa venire l’allergia (ride). Anche perché penso che in una serie la responsabilità non è mai solo del protagonista, ma di tutti quelli che ci lavorano. È vero, va via suor Angela e andranno via anche altri personaggi, ma tanti ne arriveranno e ci saranno ancora suor Costanza (Valeria Fabrizi) ed Emiliano (Pierpaolo Spollon). Ogni tanto un reset è necessario». Diventare la protagonista di “Che Dio ci aiuti”, insomma non sembra preoccuparla più di tanto: «Sono cresciuta vedendo Elena Sofia al timone di questa barca e qualcosa ho imparato. Anche Azzurra è cresciuta, ha aperto il suo cuore, ha amato ed è stata amata e ora ha raggiunto una sua maturità».

Le immagini dal set di "Che Dio ci aiuti 7" Credit: © Iwan Palombi Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci scherzano sul set. «Tra me ed Elena Sofia si è creato un rapporto particolare: abbiamo imparato ad ascoltarci. Lei è una di quelle persone che ti fa sentire in famiglia. Quando giriamo scene commoventi, mi basta guardarla negli occhi per far spuntare una lacrima» dice la Chillemi. Credit: © Iwan Palombi Ricci, Chillemi e Pierpaolo Spollon in pausa. Anche nella settima stagione molte scene sono girate in giro per Assisi, come in Piazza del Comune, Piazza San Francesco e via Patrono d’Italia. Credit: © Iwan Palombi «Devo ringraziare tutto il gruppo di lavoro, dagli sceneggiatori e registi fino ai truccatori, che mi ha aiutato a costruire un personaggio straordinario come suor Angela» dice Elena Sofia Ricci. Credit: © Iwan Palombi Nella passata stagione Azzurra ha iniziato il suo percorso di noviziato. Ora è pronta per prendere i voti e diventare suora. Credit: © Iwan Palombi Le riprese di “Che Dio ci aiuti 7”, tra Assisi e Roma, sono iniziate a luglio e termineranno a novembre. Credit: © Iwan Palombi Una delusione d’amore e il trasferimento in convento sono solo due delle novità che attendono Emiliano, lo psichiatra interpretato da Pierpaolo Spollon. Credit: © Iwan Palombi Elena Sofia Ricci davanti all’ingresso del convento degli Angeli Custodi. L’edificio si trova in via Santa Maria delle Rose, ad Assisi, ed è in realtà una casa privata. Gli interni del convento sono stati invece ricostruiti a Roma. Credit: © Iwan Palombi «Molte persone mi dicono che, con le nostre storie, regaliamo loro un po’ di leggerezza nelle difficoltà della vita quotidiana. È quello che mi piace di più del mio lavoro» dice Francesca.

Con lei, assicura Elena Sofia Ricci, è cresciuta anche Francesca Chillemi: «Quando è stata proclamata Miss Italia io ero nella giuria. Mi sembra quasi di averla accompagnata fino a qui. A parte la sua bellezza “imbarazzante”, lei ci mette l’anima. Ha costruito il suo personaggio in modo straordinario, ha il dono di saper passare con disinvoltura dal drammatico al brillante in tre battute ed è una delle poche persone che riesce a toccarmi il cuore. Le voglio molto bene e confido molto in lei. Le ho detto di rimanere fedele a se stessa e di credere nella... Ferrari su cui ha la fortuna di stare: il suo talento».

Confidano in Francesca Chillemi e in Azzurra anche i produttori di Rai Fiction e della Lux Vide che per la settima stagione hanno, comunque, in serbo altre sorprese. Perché se è vero che diremo addio a Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo, già sappiamo che Azzurra non rimarrà da sola al convento degli Angeli Custodi dove, tra l’altro, andrà a vivere anche Emiliano che, in seguito a una delusione, deciderà di dire basta all’amore. O, almeno, così crede.