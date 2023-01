“Che Dio ci aiuti 7”: trama, cast e personaggi

I nuovi episodi (pieni di novità) della fiction con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci al via da giovedì 12 gennaio Cecilia Uzzo







Torna in prima visione su Rai1 dal 12 gennaio "Che Dio ci aiuti", arrivata alla settima stagione. La fiction ruota intorno al convento di Assisi dove opera Suor Angela, ancora una volta interpretata da Elena Sofia Ricci, insieme a Francesca Chillemi (la novizia Azzurra Leonardi) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza). Stessa città, stesso convento, ma tante novità: in questa nuova stagione, Suor Angela sarà costretta ad allontanarsi temporaneamente dal convento degli Angeli Custodi, lasciando un vuoto nel cuore di Azzurra. La novizia farà di tutto per farla tornare, ma ha anche il suo bel da fare al convento, affollato più che mai. Tra “vecchi” e nuovi personaggi, saranno tante le sfide che i nostri dovranno affrontare e ognuno di loro imparerà che forse quello che desidera non è quello di cui ha bisogno e che serve avere pazienza, perché le cose belle non vanno cercate, ma aspettate, come la primavera.

La trama

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite che mai: l’una pronta finalmente ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e l’altra a prendere i voti e diventare suora. Ora dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: imparare a cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà dal convento per un po’, anche se non andrà lontano e sarà sempre a portata di telefonata. Per Azzurra farla tornare diventerà la missione più importante. Tenuto conto anche della partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo, per la prima volta si ritroverà sola. Si fa per dire, perché al convento degli Angeli Custodi non si è mai davvero soli. Arriveranno la rigorosa Suor Teresa che le darà parecchio del filo da torcere; Sara, esuberante romana con la passione per acconciature e make-up che, dietro unghie laccate e abiti provocanti, cela un’anima ferita; Cate e Ludovica, l’una col desiderio di cantare, l’altra con la voglia di diventare un’avvocata di successo, entrambe ancora ignare che forse quello che sognano non è quello di cui hanno realmente bisogno; Ettore, il nuovo barista, bello, alto e inconsapevole che lì dentro si nasconde una sua "nemica"; e infine il piccolo Elia che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara, che diventerà sua amica e confidente. Dei “vecchi” amici, invece, rimane lo psichiatra Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon) che, in seguito a una delusione amorosa, deciderà di dire basta all’amore. Come se non bastasse, dovrà trasferirsi nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara, l’aspirante estetista: con lei proprio non riesce ad andare d’accordo, lui che è così perfettino, ma presto capiranno che in fondo non sono poi così diversi. Ovviamente non manca Suor Costanza (Valeria Fabrizi), che sarà una guida per Azzurra e per gli abitanti del convento e che porterà calore, sorrisi e il suo immancabile coniglio porchettato (con il quale proverà a conquistare il cuore di Suor Teresa).

Cast: i nuovi personaggi Credit: © Rai Fiorenza Pieri è Suor Teresa Suor Teresa fa parte dello stesso ordine di Suor Angela, ma è molto diversa. Abita da anni a Parigi dove è professoressa di Teologia alla Sorbona, scrive saggi e libri e ha dedicato la sua intera vita allo studio. Fin da piccola i libri sono sempre stati il suo rifugio. Lei, così timida e razionale, così diversa dalla sorella minore Luisa, vivace ed esuberante. Suor Teresa arriva ad Assisi per risolvere alcune questioni famigliari, ma rimane bloccata al Convento degli Angeli Custodi per una promessa fatta proprio alla sorella. Il convento le va stretto: le manca la sua biblioteca, le dà fastidio il frastuono del bar e anche le continue rimostranze di Azzurra. Tutto quello che cerca è un po’ di silenzio per terminare il suo trattato di teologia su San Tommaso. Anche Azzurra si augura che se ne vada a breve, perché proprio non la sopporta: è sempre così seria rigorosa e austera, poco di compagnia. Alla base del loro conflitto c’è il fatto che Suor Teresa non è certa che Azzurra sia adatta a fare la suora, la considera indisciplinata, irruente e ignorante. Col passare del tempo si ritrova però sempre più coinvolta nella sua missione, scoprendo che in fondo quella novizia un po’ stramba non è così male e che forse non conosce il latino, ma ha un cuore grande. Impara a conoscere le ragazze del convento, Ludovica e Cate, e si avvicina sempre di più a Elia, guadagnandosi anche il suo affetto. Così capirà che essere una suora non è solo studio e preghiera, ma anche condivisione (e caos!). Credit: © Rai Federica Pagliaroli è Sara Luparini A 23 anni, Sara è sola: è cresciuta in una borgata romana, tra case famiglia e adozioni temporanee, i suoi genitori l’hanno data in affido appena nata. È una ragazza schietta che dice quello che pensa senza tanti giri di parole. Si veste in modo provocante, ma per lei è normale indossare una minigonna o degli shorts attillati: è il suo modo di essere "elegante". Di lavoro fa l’estetista, quindi ha sempre i capelli e le mani in ordine. È abituata a sgomitare per prendersi quello che le spetta, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. È un po’ "coatta" e s'infiamma facilmente, ma guarda alla vita con un certo ottimismo. Ha un sogno che non vuole rivelare a nessuno, un po’ perché se ne vergogna e un po’ perché ha paura che non si realizzerà. Quando arriva al convento il suo passato torna a tormentarla. Sara è pronta a fuggire, monta in macchina e si prepara a partire, ma Elia, un bambino rimasto orfano che alloggia nel convento, le fa cambiare idea. Credit: © Rai Emma Valenti è Ludovica Perini Ludovica è una bella ragazza bionda, alta, magra, capelli dalla piega perfetta e vestita con abiti apparentemente semplici, ma dal taglio e i tessuti raffinatissimi. È in convento perché ha visto l’annuncio per una stanza libera. È di Milano, si è appena laureata con il massimo dei voti alla Bocconi e la prossima settimana comincia il suo praticantato in uno studio di Assisi. Ha sempre la risposta pronta… cosa che innervosisce Azzurra che si convince che la ragazza nasconda qualcosa. In effetti, sta cercando il modo di scagionare la madre Flavia, che per tutta la vita è stato il suo modello: unico socio donna in un importante studio legale di soli uomini, abbandonata dal marito, l'ha ispirata la figlia a puntare sempre al massimo, a scuola, nello sport, in tutto. Tre mesi prima è stata arrestata per frode fiscale, ma la figlia è convinta della sua innocenza e vuole aiutarla a capire chi sia il vero responsabile. Ma intanto c’è la vita di tutti i giorni nel convento: la convivenza con Cate, Azzurra, Ettore, il nuovo barista. Ha 25 anni, un sorriso luminoso e le spalle larghe. Lui la nota subito, non è una che passa inosservata e nemmeno lei è insensibile al fascino di Ettore, ma non ha tempo per lasciarsi distrarre, deve rimanere concentrata sulla sua missione. Il suo obiettivo è tornare a casa, a Milano, e lasciarsi alle spalle il convento. Credit: © Rai Filippo De Carli è Ettore Ettore è bello, alto, palestrato e attira gli sguardi di tutte le ragazze del convento. Ha il fascino da duro, un sorriso un po’ piacione, occhi buoni e profondi che fanno innamorare. E proprio quegli occhi, fin da subito, si posano su Ludovica, una delle nuove ragazze, aspirante avvocata. Ma lei ha altro a cui pensare, non ha di certo tempo di dare corda al nuovo barista. Lui ogni mattina le prepara un cappuccino con sorrisi e cuori disegnati e la invita ad uscire. Lei non ci pensa neanche, anche non è insensibile al suo fascino, così bello, simpatico e sorridente. Ludovica, invece, non sorride mai. Tranne una mattina quando finalmente Ettore riesce a farla ridere: organizzano un appuntamento e sembra tutto perfetto. Quando Ludovica gli rivela alcuni aspetti del suo passato, Ettore si irrigidisce, e non vuole più avere a che fare con lei. Da questo momento sono su due lati opposti della barricata e la promessa d’amore sembra morta e sepolta. Tra loro ora ci sono solo screzi e battutine. Chissà che le loro strade non finiscano per incrociarsi di nuovo. Credit: © Rai Ileana D’Ambra è Cate Saltalamacchia Cate ha lineamenti morbidi e movenze poco aggraziate, trascina un trolley tra le stradine di Assisi e si ferma davanti al cartello affisso sul portone del convento: “Stanza Affittasi”. Si ritrova davanti a suor Angela e Azzurra che la guardano un po’ perplesse. Indossa un vestito da sera mezzo strappato, le manca il tacco di una scarpa e ha i capelli spettinati. È interessata alla stanza in affitto, ha appena fatto un’audizione al conservatorio. Suor Angela è perplessa, ma Azzurra l'accoglie. Cate per tutta la vita ha sempre pensato di trovarsi nel posto sbagliato: doveva essere nel conservatorio di Assisi e invece è in un convento di suore; vive in un paesino in Abruzzo, ma sogna New York. La sua famiglia vorrebbe che seguisse la tradizione del ristorante, ma lei sogna di diventare una star del musical e ora che l’audizione è andata male non vuole tornare a casa con questo fallimento. Quando Azzurra scopre la verità, fa un patto con lei: in attesa della prossima audizione potrà rimanere al convento, insegnando nel frattempo al coro dei bambini. E visto che, come Ludo, ha problemi economici, le mette in stanza insieme. Ma chissà che, ora che sono costrette a convivere, non imparino qualcosa l’una dall’altra. Dopotutto, entrambe hanno un disperato bisogno di qualcosa di unico e sempre più raro: un’amica. Credit: © Rai Valerio Di Domenicantonio è Elia Il piccolo Elia è il bambino la cui voce ci accompagnerà in questa stagione nelle sue conversazioni con l’Angelo Custode. Non è un bambino molto fortunato, in pochi mesi ha perso la mamma e il papà. L’unica parente che gli è rimasta è sua zia, la sorella di sua mamma, Suor Teresa, che non sa farci molto con i bambini ed Elia è anche un po’ capriccioso. In attesa di trovare una famiglia adottiva, viene temporaneamente affidato ad Emiliano. Ma i due non si piacciono, soprattutto all’inizio. Ad Elia invece piace tanto Sara, così la ragazza diventa la sua babysitter, lo accompagna a scuola, lo aiuta con i compiti, lo consola quando è triste. I due diventano inseparabili e alla fine Elia scopre che la vita in convento non è poi tanto male e chissà che la famiglia perfetta per lui non sia più vicina di quello che pensa.

