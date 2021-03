“Che Dio ci aiuti”, che belle parole cara suor Angela

La sesta stagione della fiction è appena finita e per consolarci rileggiamo insieme i monologhi più commoventi Elena Sofia Ricci è suor Angela in "Che Dio ci aiuti" Tiziana Lupi







Ora che la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” si è conclusa (l’ultima puntata è stata vista da 6.113.000 spettatori!) possiamo dirlo: una delle cose che ci coinvolgono di più sono i monologhi di suor Angela (qui sotto alcuni di questa edizione). Quei momenti in cui si rivolge al Crocifisso confidandogli sentimenti e incertezze, fiduciosa in un suo segno, una risposta. E i non più giovanissimi ritrovano un po’ il don Camillo interpretato da Fernandel...

Pensare che in un primo momento l’idea dei “dialoghi-monologhi” non aveva entusiasmato Elena Sofia Ricci. «Mi sembravano un po’ retorici, in alcuni casi persino banali» spiega l’attrice che veste la tonaca da sei stagioni. A farle cambiare idea è stato l’incontro con una vera religiosa che le ha fatto comprendere quanto quelle riflessioni a voce alta avrebbero arricchito il suo personaggio. Da allora, quei monologhi sono diventati uno dei punti di forza di “Che Dio ci aiuti”, serie che il pubblico ha mostrato ancora una volta di apprezzare, tanto che si parla già di una settima stagione.

La Ricci, come si dice in questi casi, non conferma e non smentisce: «Fare “Che Dio ci aiuti 7”? Forse, Covid e problemi vari permettendo. Portare a termine la sesta stagione si è rivelato un percorso a ostacoli molto faticoso. Se ci penso, non so nemmeno io come siamo riusciti ad arrivare alla fine». Le difficoltà principali sono state, naturalmente, quelle legate alla pandemia. «Le prime puntate sono andate in onda mentre noi eravamo ancora sul set. Cosa sarebbe successo se qualcuno si fosse ammalato? Il Covid, purtroppo, non guarda in faccia a nessuno. E io lo so bene, visto che l’ho avuto insieme a mia figlia, per fortuna entrambe senza sintomi».

I fan di suor Angela, però, si aspettano di vederla di nuovo in tv... «Di solito alla terza stagione di una serie mollo. Stavolta, però, è diverso: non riesco a liberarmi di suor Angela! Vedremo cosa succederà. Intanto sono molto felice per questa stagione, secondo me la più bella di tutte».