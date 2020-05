“Che Dio ci aiuti”, la quinta stagione torna su Raiuno

Dal 4 giugno possiamo rivedere Elena Sofia Ricci e gli altri protagonisti della fiction andata in onda lo scorso anno

Foto: Elena Sofia Ricci è suor Angela in "Che Dio ci aiuti"

28 Maggio 2020 | 15:18 di Simona De Gregorio

Ogni fiction in cui è protagonista rappresenta un garanzia di successo. Così, dopo gli ottimi ascolti di "Vivi e lascia vivere", Elena Sofia Ricci non abbandona i suoi fan: dal 4 giugno la possiamo rivedere nelle repliche della quinta stagione di "Che Dio ci aiuti", andata in onda lo scorso anno con una media di ben 5.900.000 telespettatori pari al 24 %. di share.

• "Che dio ci aiuti 5": trama, cast e personaggi



Aspettando che inizino le riprese delle nuove puntate, sospese a causa dell’emergenza Covid, l’attrice veste nuovamente i panni di Suor Angela, la religiosa che manda avanti il Convento degli Angeli. E nel corso delle dieci puntate, insieme all’insostituibile Suor Costanza (Valeria Fabrizi), non si stanca di lottare per la sua missione: confortare, consigliare e guardare con amore chiunque incontri sulla sua strada. Una stagione ricca di novità e colpi di scena, che tocca anche temi legati al femminicidio e all’abbandono dei bambini.

Tra le sorprese, c’è il ritorno di Azzurra (Francesca Chillemi), che dovrà fare i conti con Athos, un amore del passato (Raniero Monaco di Lapio), e un grande segreto. Dopo essere scappata dal convento, anche Valentina (Arianna Montefiori) ricompare, ma verrà coinvolta in un brutto incidente. Tante, poi, le new entry. Conosceremo Maria (Laura Adriani), la nipote di suor Costanza, una ragazza indipendente che ha paura di amare, e la rigida novizia Ginevra (Simonetta Columbu). Le due giovani saranno al centro di un triangolo sentimentale che coinvolge il fascinoso Nico (Gianmarco Saurino). E poi ci sono Daniela e Silvia (Matilde e Margherita Manfredi), due gemelline che renderanno la vita del convento movimentata fino all’arrivo della madre Teodora (Ilaria Spada). E infine assisteremo a una profonda crisi spirituale di Suor Angela.