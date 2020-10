In questi giorni ad Assisi stanno girando la sesta stagione della fiction di Raiuno

13 Ottobre 2020 | 8:58 di Redazione Sorrisi

In questi giorni ad Assisi stanno girando la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” e così, in un momento di pausa tra una scena e l’altra, Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo hanno posato per questa fotografia: «Le nuove Charlie’s Angels» ha commentato scherzosamente Elena Sofia sul suo profilo Instagram.