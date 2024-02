Chi è Laura Cravedi, l’attrice che interpreta Martina in “Doc – Nelle tue mani”

Ha esordito tra i nuovi personaggi della fiction di Rai1, interpretando una giovane dal misterioso passato Barbara Mosconi







Laura Cravedi è un volto (quasi) nuovo per la tv italiana. Capelli bruni, occhi altrettanto scuri, nata 23 anni fa a Piacenza, ora su Rai1 è la specializzanda Martina Carelli presso l’ospedale dove Luca Argentero è Andrea Fanti, il primario di Medicina Interna nella terza stagione di “Doc - Nelle tue mani”.

Domanda inevitabile: come ha fatto la sua Martina a diventare specializzanda non essendo laureata?

«Scopriremo nel corso delle puntate che c’è stato un malinteso, una svista durante gli anni del Covid quando regnava un gran caos».

Le manca un solo esame alla laurea: mentirà fino alla fine?

«Martina vive questa dualità, da un lato per il suo senso etico non riesce a sostenere il senso di colpa della menzogna, dall’altro ha la necessità di tenersi il lavoro».

Lei ha mai detto una bugia così grande?

«Grosse bugie no, qualche piccola bugia, bugie “bianche” ne ho dette».

Una piccola?

«Quando cercavo lavoro, nei primi spettacoli a teatro mi sono inventata esperienze precedenti mai avvenute».

Ed è mai stata a un passo da un traguardo importante?

«Come Martina, a me manca un esame, quello di quinta superiore. Ho frequentato il liceo psicopedagogico fino al quarto anno, al quinto ho mollato, ero in un momento particolare della mia vita».

Un esame mancato per entrambe.

«Ora però sto studiando per prendere il diploma, è una questione personale, voglio recuperare. Darò l’esame di Maturità da privatista il prossimo giugno».

Martina arriva dalla Val Brembana, tra le Alpi bergamasche dove, dice, «tutt’al più sanno fare il burro». I valligiani si sono risentiti?

«Fortunatamente non ho ricevuto messaggi di protesta, penso che la frase volesse rappresentare la diversità di quella realtà, ma non per sminuirla».

Lei, del resto, arriva dalla Val Trebbia, in Emilia.

«Dalla provincia di Piacenza: io abito in mezzo ai campi, abbiamo gli animali, coltiviamo l’orto, viviamo a stretto contatto con la natura e lì capisci che ci sono una cultura e una saggezza diverse rispetto a quando sei costantemente immerso nella società».

Cresciuta a Pieve Dugliara. Poche anime e tante speranze?

«A Pieve Dugliara è nata mia nonna paterna. Quando i miei genitori rientravano dal lavoro ci mettevamo in giardino con i vicini e facevamo una merenda con pane fresco e salame, si stava un’ora a chiacchierare e a condividere».

Da adolescente cosa sognava?

«Da bambina ho fatto 12 anni di danza, contemporanea, moderna, hip hop e break dance. Avevo quel sogno. Poi ho avuto un momento di forte smarrimento in cui non sapevo cosa desideravo fare e così ho interrotto gli studi».

Un periodo buio.

«Leggevo tantissimo, ascoltavo audiolibri, guardavo film, cercavo di sentire cosa poteva risuonare in me, finché una sera in televisione vidi la pubblicità di uno spettacolo teatrale, c’era il lavoro di preparazione dietro le quinte e lì sentii accendersi qualcosa».

Fulminata dalla recitazione.

«È stata un’illuminazione. Racchiudeva ciò che in quei mesi avevo utilizzato per salvarmi da un momento di dolore».

Molla la provincia e va in città?

«Guardando su Internet dal mio piccolo paese ho capito cosa poteva essere adatto a me, sono andata a Roma e ho fatto un percorso triennale alla scuola Fondamenta, dove i docenti mi hanno insegnato l’amore per questo mestiere».

Vita da emigrata a Roma?

«Il primo anno sentivo i polmoni pieni di aria, cercavo di capire chi ero, mi mettevo in gioco senza avere nessuno su cui poggiare. Ho scoperto una forza incredibile. La sera se uscivi avevi 20 teatri che offrivano 20 cose diverse».

Il primo provino?

«Il primissimo fu per “Il giardino dei ciliegi” di Alessandro Serra, ero al secondo anno dell’accademia. Non mi hanno preso, ma sapevo di non essere pronta, io sono una perfezionista quasi maniacale».

Quello più difficile?

«Per il film di Stefano Mordini “La scuola cattolica”, era il primo provino cinematografico e non avevo mai lavorato davanti a una macchina da presa».

E quello di “Doc”?

«Mi ha chiamato la mia agente, Cinzia de Curtis, è lei che mi ha insegnato a camminare in questo mondo: “Ti vogliono vedere per il ruolo di Martina” e mi ha mandato il copione. C’era proprio la scena della Val Brembana!».

Con il regista Jan Maria Michelini vi eravate conosciuti sul set di “Blanca”.

«“Blanca” è stato solo un episodio, ma un’esperienza bellissima. Infatti lui mi ha segnalato alla responsabile del casting di “Doc”».

Da “Blanca” arriva pure Pierpaolo Spollon, tra i medici di “Doc”.

«In “Blanca” abbiamo avuto solo una scena insieme, lui andava via e io arrivavo. Fatta. Alla fine lui mi guarda ed essendo molto spiritoso mi dice: “Bene carissima, a mai più!”. Dopo due mesi ci siamo rivisti su un altro set».

In un’intervista in radio ha detto che se non avesse fatto l’attrice le sarebbe piaciuto fare il calzolaio.

«Da ragazzina la sera pulivo sempre le scarpe per il giorno dopo, era una cosa simbolica, mi prendevo cura di chi mi portava ad affrontare il mondo. Poi a Roma ripassavo le lezioni ripetendole a memoria mentre passeggiavo e c’erano tanti calzolai, passavo davanti a questi artigiani e ne restavo affascinata».

Oggi si sente un po’ più famosa di un mese fa?

«È capitato che mi riconoscessero per strada, ma continuo la mia vita serenamente, magari cambiano gli impegni, hai più riscontri, il pubblico a volte è pieno di sorprese».

Una sorpresa?

«Mi ha scritto un ragazzo che studia Medicina, si era riconosciuto nelle difficoltà e fragilità del mio personaggio».

Rivedremo Martina in una quarta stagione di “Doc” stavolta laureata?

«Ancora non lo so. Anch’io sono molto curiosa di scoprirlo».