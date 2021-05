“Chiamami ancora amore”: trama, cast e personaggi

Anna convive con uno spettro, o meglio con un’immagine, quella di sua madre sdraiata sul letto per giorni interi, nel tempo sospeso e languente della depressione. Anna sa che non vuole fare la sua stessa fine. Per questo si è ripromessa di non vivere all’ombra di un uomo, non importa di chi; non sarà un luminare come suo padre, ma nemmeno nessun altro. Vuole costruire la sua esistenza affidandosi solo a se stessa, al proprio lavoro e alle proprie scelte. Ha la tenacia e l’intelligenza per farlo e, infatti, è una brillante studentessa di medicina quando incontra Enrico. Non può sapere che dentro quel bar, dietro il sorriso aperto e invitante di quel ragazzo sconosciuto, c’è già tutta la sua vita futura, molto diversa da come immaginava.