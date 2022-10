Christiane Filangieri e Valentina D’Agostino: «L’amicizia è una cosa rara. E per noi sacra»

Le due attrici interpretano Irene e Titti, le due amiche di Mina Settembre Valentina D'Agostino, Serena Rossi e Christiane Filangieri Antonella Silvestri







Un’amicizia talvolta si rivela più importante di un amore o di un legame di parentela. Lo impariamo nella vita ma ce lo può insegnare anche una fiction. Come "Mina Settembre", la fortunata serie della domenica sera di Rai1 con Serena Rossi, dove abbiamo imparato a conoscere e ad amare le amiche della protagonista: Irene, nei cui panni troviamo Christiane Filangieri, e Titti, interpretata da Valentina D’Agostino. Amiche del cuore, sempre presenti, che anche davanti alle dificoltà più grandi sanno fare squadra. Diventando in qualche caso anche “amiche di salvataggio”, come il titolo del famoso libro di Alessandra Appiano.

Serena Rossi ci ha raccontato che siete diventate veramente amiche. Vi capita spesso di legare con qualcuno sul set?

Valentina D’Agostino: «Quando si gira, soprattutto in una città lontana, il set diventa la tua famiglia. E quando finiscono le riprese ci si saluta con grandi pianti, ma è difficile che poi si rimanga in contatto. Con Serena e Christiane, invece, condividevamo tutto sul set e continuiamo a farlo ora, come se il tempo non fosse trascorso».

Christiane Filangieri: «No. Le amiche tra le colleghe si contano su una mano, Serena e Valentina sono tra queste. Sono molto riservata e amo dedicarmi alla famiglia. I miei amici sono mio marito, mia madre, mia sorella... E da diversi anni ho stretto un forte legame con le mamme dei compagni di classe e degli amici di mio figlio».

Talvolta capita che da una forte antipatia nasca una grande amicizia. A voi è mai capitato?

Valentina: «Sì, è capitato soprattutto con le donne, che, in un primo momento, nutrivano un pregiudizio nei miei confronti. Ed è successo anche sul lavoro. Qualcuna pensava di trovarsi di fronte all’attrice “bella e bionda”. Quando mi hanno poi conosciuto, hanno apprezzato il mio lato solare. So essere una buona amica e so quando mi devo fare da parte».

Christiane: «Conoscevo di vista una ragazza che amava fare shopping, sempre ben curata. Credevo fosse una superficiale, attenta solo alle apparenze. Poi abbiamo fatto il liceo insieme. Ed è stata una fortuna! È diventata una mia cara amica, è di una profondità e di una umanità rare. Mai fidarsi delle apparenze!».

Mina Settembre perdona Irene. Voi perdonate un’amica se vi fa un torto?

Valentina: «Nell’amicizia sono io quella che resta e che perdona all’infinito. Non serbo rancore. Anche quando finisce un amore, tendo sempre a voler rimanere amica degli ex».

Christiane: «No. Perdonare è però un gesto nobile e ammiro chi lo fa».

Chi non potrà mai essere vostra amica/o?

Valentina: «Le persone prive di gentilezza d’animo, quelle che non dedicano tempo e spazio all’amicizia e quelle poco dedite all’ascolto».

Christiane: «I rancorosi e quelli che tendono sempre a parlare male di tutti per il semplice gusto di farlo».

L’amicizia vera spiegata ai vostri figli?

Valentina: «A mio figlio Leone dico che un amico vero è chi sa rispettare gli spazi dell’altro, ma c’è in caso di bisogno. Chi ha a cuore i sentimenti dell’altro e si prende cura di lui».

Christiane: «Dico sempre ad Alessandro che un amico vero lo riconosci se, quando sei con lui, non ti senti mai a disagio. Se puoi parlare di tutto senza sentirti giudicato. Se puoi rivelargli un segreto, sapendo che non ne farà parola con nessuno. In due parole: lealtà e solidarietà».