Claudio Gioè: «Avevo un po’ di ansie, poi ho accettato di fare “Mike”»

L’attore palermitano è sul set della miniserie dedicata al grande presentatore: «Che impressione vedermi così simile a lui» Claudio Gioè nei panni di Mike Bongiorno con Daniela Zuccoli Solange Savagnone







Per un paio di volte a Claudio Gioè “scappa” di parlare proprio come Mike e quasi se ne scusa: «È difficile entrare e uscire da un personaggio quando lo stai interpretando» ci dice l’attore siciliano, che questa notte ha fatto le 5 sul set di “Mike”, miniserie in due puntate co-prodotta da Rai Fiction e Viola Film e diretta da Giuseppe Bonito, che vedremo in autunno su Rai1.

Claudio, nottata a parte, come vanno le riprese?

«Abbiano iniziato a girare il 18 aprile e io finirò nella seconda metà di giugno. Siamo a Torino dai primi di maggio e sono contentissimo. È un lavoro molto complesso, difficile e impegnativo perché tecnicamente ho queste tre ore di trucco al mattino e un’ora di “smontaggio” alla fine. L’asse portante della serie è una lunga intervista fatta nel 1971 a Mike in cui si rievocano le prime fasi della carriera, l’infanzia a New York (ricostruita a Sofia, in Bulgaria, ndr) dove era nato 100 anni fa, nel 1924, e quello che la vita lo porterà a diventare».

Quanto la emoziona interpretare un uomo così famoso e amato?

«All’inizio sono stato assalito da sensazioni varie, però vedere la grande cura e l’amore per Mike del regista mi ha confortato sul fatto che sarei stato diretto egregiamente attraverso le emozioni del personaggio. Abbiamo cercato di sviscerare il Mike meno conosciuto, con le sue ansie e le sue paure».

Le aspettative del pubblico saranno altissime.

«Anche le mie! C’è sempre la paura di sbagliare, di fare male. Si è un po’ messi sotto una lente di ingrandimento. Ma questo mi ha motivato ancora di più a cercare di calarmi completamente nell’atmosfera, nella storia e in quest’uomo».

Ha fatto un provino?

«No, mi hanno contattato e mi hanno proposto il ruolo. Ci ho pensato a lungo, ero terrorizzato. Mi pareva un’impresa impossibile, ma la sceneggiatura aveva un taglio intrigante che raccontava cose di lui che la gente non conosce. Ha avuto una vita molto avventurosa».

Da cosa è partito per interpretarlo?

«Ho visto tutto il possibile, soprattutto del periodo che racconto io, ossia gli Anni 70 del “Rischiatutto”».

La prima volta che si è visto “truccato” da Mike che effetto le ha fatto?

«È stato un processo lungo e devo dire grazie alla bravura del parrucchiere Pablo Cabello e della truccatrice Francesca Buffarello. Effettivamente fa un po’ impressione la somiglianza, soprattutto in alcune inquadrature».

La moglie di Mike, Daniela, dice che gli somiglia in modo pazzesco.

«Mi ha fatto molto emozionare recitare davanti a lei e al figlio Leonardo. Forse è stata la cosa più toccante. Ho provato a immaginare cosa volesse dire per lei, dopo 40 anni vissuti assieme a Mike, vederci provare a rievocarlo. Aveva gli occhi lucidi e alla fine ci siamo sciolti in un abbraccio».

Le ha dato dei consigli la signora Zuccoli?

«No, però mi ha detto che Mike si muoveva proprio come me, con queste corsette e una certa agilità, tanto che le sembrava di vederlo».

Nella miniserie Daniela è interpreta da Valentina Romani. Come avete lavorato sulla coppia?

«Abbiamo cercato di rendere la magia che li ha portati a incontrarsi».

Lei che ricordo ha di Mike? Guardava i suoi programmi?

«Ma certo, ho iniziato a seguirlo quando era a Mediaset. Da bambino “Bis” e “Superflash” erano un appuntamento che aspettavo, mi affascinava questo tipo di quiz e di tv garbata ed elegante».

Sente di avere dei tratti caratteriali in comune con lui?

«Era molto esigente con sé stesso, un professionista che ci teneva a fare bene e onestamente il suo mestiere. Il suo unico riferimento era il pubblico e in questo mi ritrovo molto, come anche nel fatto che cercasse di difendere la sua vita privata».

Dirà il suo famoso “Allegria!”?

«Sì, ci sarà. Non potevamo non farlo. Fa parte delle citazioni amorevoli».

Dopo le riprese di “Mike” comincerà quelle di “Màkari 4”?

«Partiremo a settembre, giusto il tempo di farmi crescere la barba. Ci vuole un periodo di decompressione per tornare nei panni di Saverio Lamanna. Un bellissimo progetto a cui ho dato molto in questi anni. L’affetto del pubblico ci ha gratificato anche in quest’ultima stagione, incluse le repliche che sono andate forte».

Che cosa può anticiparci sulle nuove puntate?

«Non so ancora nulla. Lasciamo lavorare gli sceneggiatori: staranno organizzando qualche bel colpo di scena per tenere alte le aspettative. Non avrò la sceneggiatura in mano prima di agosto e non sarà la versione definitiva!».

I pochi giorni di ferie che farà li passerà in Sicilia?

«Sì, mi piace girarla e ogni anno scopro posti e piatti tipici nuovi. Ma non so ancora dove andrò. Normalmente vado a San Vito Lo Capo (TP), ma anche a Ustica, alle Eolie e a Pantelleria. C’è l’imbarazzo della scelta».

E nella spiaggia di Mondello ci va mai?

«Ci sono cresciuto, ci vado ogni tanto. Qualcuno mi riconosce, ma cerco di evitare di andarci ad agosto. I palermitani sono molto calorosi e accoglienti, mi riempiono di complimenti».

Con i suoi amici “storici” cosa le piace fare?

«Ogni tanto mangiamo una pizza insieme. A Palermo faccio tutto tranquillamente, senza divismo».

In famiglia la “viziano”?

«Nonna Mariella a novembre farà 100 anni, l’età di Mike, ed è stata lei a regalarmi la sua preziosa copia del libro sulla vita di Bongiorno per studiare la parte. Era una grande fan. Lei è inossidabile e mi vizia, mi prepara gli anelletti al forno, mi fa dei bei pranzetti. Vado a trovarla spesso anche solo per un caffè. Se sono tornato a vivere a Palermo è per stare di più con la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella. Ma nonna è stata uno dei motivi principali».