Cristina Cassar Scalia: «Vi racconto come è nata la mia Vanina Guarrasi»

È la scrittrice che ha ideato il vicequestore di Catania interpretato da Giusy Buscemi: «Che emozione vederla in tv!» Solange Savagnone







Era il 2018 quando l’ufficio stampa Einaudi mi propose di recensire l’opera prima di una giovane oftalmologa catanese, Cristina Cassar Scalia. Si intitolava “Sabbia nera” e aveva per protagonista una poliziotta molto particolare: Vanina Guarrasi. Per me e per molti lettori fu un colpo di fulmine. Non a caso Palomar (che ha già prodotto “Il commissario Montalbano”) ha deciso di trarre da quattro degli otto romanzi pubblicati finora (il nono uscirà a giugno e s’intitolerà “Il castagno dei cento cavalli”) la fiction “Vanina - Un vicequestore a Catania”, in onda su Canale 5.

Cristina, lei è un medico oculista. Quando si è scoperta scrittrice?

«In realtà scrivo da quando avevo 12 anni, ho pure vinto un premio l’ultimo anno di liceo per un racconto. Nella mia famiglia ci sono tanti medici e ho sempre avuto anche la passione per la medicina. Non sapevo se sarei mai diventata una scrittrice: e così, a 18 anni, ho deciso che la medicina era una strada più sicura e le ho dato la precedenza. Dopo la specializzazione, scrissi “La seconda estate”, una storia romantica e, senza crederci molto, la presentai a vari editori. Venne pubblicata da Sperling & Kupfer, che editò anche il secondo romanzo, “Le stanze dello scirocco”, una saga familiare siciliana. Poi, mentre ero alla ricerca di una storia per un nuovo romanzo, mi sono trovata per caso in una villa di amici alle pendici dell’Etna e disabitata da più di 50 anni. Il proprietario, che l’aveva appena ereditata, mi mostrò la cucina dove si trovava un montacarichi. Non so perché, ma ci “infilai” dentro un cadavere mummificato da 50 anni. Dovevo raccontare la sua storia, e così è nato “Sabbia nera”, il mio primo giallo con Vanina Guarrasi».

Come ha creato la protagonista?

«Ho fatto l’identikit di una poliziotta che avrei voluto leggere nei libri. Volevo che fosse una donna con un ruolo importante, un vicequestore con una carriera di tutto rispetto alle spalle, il cui valore fosse riconosciuto da chiunque. Non avevo in mente nessuno di reale, ma dopo aver iniziato a documentarmi per non scrivere sciocchezze e a studiare le procedure giudiziarie, ho incontrato vari poliziotti della Mobile di Catania e Palermo, fra cui diverse poliziotte che somigliavano a quel mio ideale, molto toste e brave. Un po’ mi sono ispirata a loro per Vanina».

Nella sua testa come se la immaginava fisicamente?

«Io Vanina non l’ho mai descritta, ognuno se la può immaginare come vuole. Nei libri è più grande rispetto alla versione tv, scrivo solo che mangia molto, tanto che si slaccia spesso i pantaloni. E che non è magrissima».

Che cosa pensa di Giusy Buscemi nel ruolo di Vanina?

«Si è calata molto bene nel personaggio, un ottimo lavoro. Ha fatto tesoro di quelli che secondo me erano i tratti più importanti. Ci siamo incontrate a Catania ed è stato bello e divertente presentarmi come quella che l’aveva creata! Anche conoscere il resto del cast è stato emozionante, e mi ha fatto impressione perché ognuno si presentava con il nome che gli avevo dato io nei libri (ride). Sono stata sul set tre volte ed è stato interessante vedere come viene realizzata una scena».

Le piace Giorgio Marchesi nei panni del giudice Paolo Malfitano?

«Sì, decisamente. Credo che tutto il cast sia azzeccatissimo. Alcuni personaggi, per esigenze di copione, sono un po’ differenti rispetto ai libri. In particolare l’ispettrice Marta Bonazzoli (l’attrice Paola Giannini, ndr), che è completamente diversa, e il “grande capo” Tito Macchia (Orlando Cinque, ndr), che nei romanzi descrivo come un uomo ingombrante che pesa 120 chili, un mix tra Bud Spencer e Kabir Bedi».

Ha partecipato alla sceneggiatura della fiction?

«Ho fatto da consulente. Il linguaggio televisivo è diverso e la storia, anche se abbastanza fedele, non può essere identica a quella scritta nei libri: sono due prodotti e due mondi differenti».

In che modo nascono i casi di cronaca nera dei suoi romanzi?

«Sono tutti inventati di sana pianta, parto sempre dal luogo dove viene trovato il cadavere. Si tratta di posti che esistono davvero, che ho visto. Il movente lo so già. Parto da questi punti fermi e poi la storia scorre da sola. Ho dei consulenti, ma li disturbo sempre meno perché ormai ho imparato a impostare un’indagine di polizia».

Com’è cambiata la sua vita da quando è un’autrice famosa?

«È cambiata la percezione di me stessa, del mio nome sui libri. Mi stupisco sempre del fatto che si vendano così tanto e che siano diventati una serie».

Continuerà a fare il medico o sta pensando di smettere?

«No, non penso che accadrà. In teoria potrei fare solo la scrittrice, ma è una mia necessità fare il medico. La medicina è l’altra mia passione, un pezzo della mia vita a cui tengo tantissimo.Non mi “vedo” a non fare più l’oculista. E scusi il gioco di parole (ride)».