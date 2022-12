“Cuori”: le foto dal set della seconda stagione

A tu per tu con gli attori Pilar Fogliati e Matteo Martari che ci hanno rivelato qualche novità Solange Savagnone







Ve lo diciamo subito: mettetevi i “cuori” in pace perché i 12 episodi della seconda stagione di “Cuori” (che si stanno girando in questi mesi a Torino e dintorni) ambientata nel 1968 andranno in onda su Rai1 nell’autunno del 2023.

Nell’attesa, vi mostriamo alcune immagini esclusive del set e vi diamo qualche anticipazione svelata da due protagonisti: Pilar Fogliati, che torna nel camice della cardiologa Delia Brunello, e Matteo Martari, che interpreta il suo collega ed ex grande amore, Alberto Ferraris. Le riprese della seconda stagione sono iniziate a metà settembre a Torino e termineranno a fine gennaio 2023.

Matteo Martari mentre sale su una Mini Minor degli Anni 60, originale come tutti gli oggetti, le attrezzature mediche, i costumi e gli arredi della serie. Pilar Fogliati al trucco. Sotto al camice indosserà abiti ancora più alla moda rispetto alla prima stagione: «La costumista si è scatenata!». Andrea Gherpelli è il dottor Enrico Mosca che ritroviamo insieme con il collega anestesista Ferruccio Bonomo, interpretato da Marco Bonini. Una scena dentro l’ospedale Molinette che è stato ricostruito nei Lumiq Studios di Torino. Gli esterni, invece, sono dell’ex ospedale militare Riberi. Martari in una pausa scherza con il regista Riccardo Donna e con Romina Colbasso, che interpreta Karen, la hostess dalla quale aspetta un figlio.

Intanto la storia non riparte esattamente da dove l’avevamo lasciata. «C’è un piccolo salto temporale di alcuni mesi. Ora ci stiamo dedicando alle scene all’interno dell’ospedale e a casa di Alberto» spiega Matteo. E Pilar aggiunge: «Gireremo gli esterni con il freddo! Siamo a metà lavorazione, ci facciamo i tamponi ogni settimana ma sta andando tutto bene».

Per quanto riguarda i loro personaggi, Pilar ci svela: «A Delia crolleranno un po’ di certezze. Il conflitto tra cuore e lavoro sarà ancora più forte. Ci saranno un paio di ruoli maschili nuovi che si relazioneranno con lei, con i quali dovrà destreggiarsi, e un personaggio inedito femminile importante per la sua vita personale. Visto poi il successo della scorsa stagione, indosserà abiti ancora più colorati e alla moda, sotto al camice».

Matteo Martari invece cosa dice del suo personaggio? «Dal punto di vista medico s’impegnerà tantissimo sul fronte della tecnologia per i pacemaker e della cardiochirurgia infantile. Alberto resterà l’uomo che conoscete, con determinati valori e la voglia di prendersi cura di chi gli è vicino». Ci sarà poi qualche nuova location, sempre a Torino, città dove gli attori principali hanno anche preso casa: «Ognuno sta in un quartiere diverso, così abbiamo modo di scoprirla e amarla» conclude Pilar.