“Cuori”: trama, cast e personaggi della seconda stagione

Marco Bonini è Ferruccio Bonomo

È l’anestesista più donnaiolo delle Molinette. Nemmeno la storia con Serenella, con la paura prima, speranza poi, della nascita di un figlio, sembra avergli fatto mettere la testa a posto. In realtà, anche se continua a mietere “vittime” in corsia, a Ferruccio è rimasta dentro una ferita che fatica a rimarginarsi. Una ferita su cui il nuovo radiologo delle Molinette sembra spargere continuamente sale: è Andrea Foschini, suo cugino. Lui che è sempre così corretto, così attento agli altri, sembra essere la nemesi di Ferruccio. Figurarsi quando Serenella sembra essere seriamente attratta dall’uomo. Ma per Ferruccio non è un problema. Lui non si lega a nessuno, no?

Neva Leoni è Serenella Rinaldi

Serenella era una ragazza spensierata e solare, magari ingenua ma romantica e di buon cuore. Questo prima di incontrare Ferruccio Bonomo. Dopo l’incontro con l’anestesista, con la passione che ha saputo suscitare in lei, cambia profondamente. La ragazza oggi prova a raccogliere i cocci nutrendo un profondo risentimento per l’uomo che l’ha sedotta con promesse che non ha mantenuto. C’è però un nuovo dottore in reparto che, pur essendo parente di Ferruccio, ne sembra l’opposto. Che sia proprio lui il tipo d’uomo di cui ha bisogno?