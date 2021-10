“Cuori”: trama, cast e personaggi

Carola Stagnaro è Suor Fiorenza

È la colonna portante del reparto: gestisce, controlla, dispone. È la roccia su cui Cesare Corvara può contare e lei stessa nutre un’altissima stima del primario. Tanto da sospendere il giudizio su una questione spinosa per una religiosa come lei come il trapianto di cuore, verso il quale adotta un approccio molto pragmatico: se permette di salvare vite umane non può essere sbagliato. L’arrivo della nuova cardiologa, con le sue minigonne, ha fatto sorgere più di un dubbio in suor Fiorenza sulla capacità di giudizio di Corvara, tanto che inizialmente impegna le consorelle in ferventi sessioni di preghiera. Ma il tutto dura giusto il tempo di conoscere meglio Delia, il suo talento e la sua bontà d’animo.

Bianca Panconi è Virginia Corvara

Virginia è la figlia ventenne di Cesare Corvara. Bella, ribelle, viziata senza rendersi conto di esserlo. Ha sofferto molto per la morte della madre quando era ancora una bambina. Cesare per lei è un padre troppo distante, irraggiungibile, troppo preso dall’ospedale, dai pazienti, dagli interventi, dalla ricerca. Per lei che non avrebbe voluto che sentirsi amata, il rapporto è decisamente conflittuale. Perché in fondo lo ammira e vorrebbe essere come lui anche se ancora non lo sa. Crede di essersi iscritta alla facoltà di Medicina, perché costretta a seguire le sue orme, invece ha tutti gli strumenti per diventare un grande medico. Deve solo imparare ad ascoltare il suo cuore.

Gaia Messerklinger è Agata Vezzani

Agata lavora come infermiera in un ospizio sperduto nella campagna piemontese. Ha un figlio che è costretta a crescere da sola dopo che il marito è morto improvvisamente per un problema al cuore. Quando anche Paolo ha una piccola crisi cardiaca, decide di rivolgersi all’ospedale “Molinette”. È qui che, in seguito a un incidente che la vede protagonista sul campo come infermiera, rivela la sua bravura. Tanto che suor Fiorenza decide di farla assumere.

Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris

È la sorella di Alberto, più giovane di lui di qualche anno. Luisa non ha avuto una vita facile: poco più che bambina, è stata la causa involontaria dell’incidente in cui il padre perse la vita durante una gita in montagna. Un’esperienza traumatica che per Alberto è diventata la fonte della passione per la medicina, mentre a lei ha lasciato un profondo senso di colpa, una grande fragilità e un fortissimo attaccamento nei confronti del fratello. Senza di lui non avrebbe saputo cosa fare quando è rimasta incinta e il padre del bambino l’ha abbandonata. Ora vivono in due appartamenti vicini e Alberto è come un padre per il piccolo Mario. Luisa continua metaforicamente a camminare su quel ciglio e ogni minimo imprevisto rischia di destabilizzarla.

Romina Colbasso è Karen

Karen è svedese e fa la hostess, è una donna moderna, indipendente e ama il proprio lavoro che le permette di viaggiare senza mai doversi fermare. Ama sentire l’aria che scorre attorno alla fusoliera e sostiene il volo, le dà una sorta di vertigine. Un po’ come quella che ha provato quando ha conosciuto Alberto. All’inizio era poco più di una frequentazione occasionale, ma pian piano ha sviluppato per lui un affetto profondo. Quando torna in Italia per lavorare al fianco di Cesare, Karen decide di non arrendersi a ciò che sembra inevitabile. Chi meglio di una hostess può sapere che il mondo sta diventando sempre più piccolo? Così la relazione procede, senza nemmeno troppi contraccolpi.

Laura Adriani è Eva Pellegrini

Eva è una ginecologa che lavora all’ospedale “Molinette”. È amica di Delia sin dai tempi dell’università e conosce tutto di lei, inclusa la storia con Alberto. Ovviamente conosce la versione dell'amica e non ha mai sospettato che la verità potesse essere un’altra. Ritrovarsi in ospedale dopo tanto tempo per lei è una gioia. Le ginecologhe non sono creature mitologiche come le cardiologhe, ma non è comunque facile doversi confrontare con un ambiente tradizionalmente maschilista.