Daniele Liotti in “Anima gemella”: «Addio alle montagne, ora faccio il chirurgo in città»

Lasciato “Un passo dal cielo”, l’attore è il protagonista della nuova serie di Canale 5 con Chiara Mastalli Stefania Zizzari







Daniele Liotti e Chiara Mastalli irrompono nella stanza del vicequestore Barbera mostrandogli la pistola che hanno appena ritrovato nel lago di fronte a casa di lui. Non solo. Lei ha ricevuto una lettera minatoria e un’auto ha addirittura cercato di investirla. La tensione si percepisce nell’aria finchè il regista Francesco Miccichè non dà lo stop. Siamo sul set di “Anima gemella”, la nuova serie di Canale 5 realizzata da Endemol Shine Italy, in coproduzione con Rti, che vede Daniele Liotti protagonista nei panni di Carlo Bontempi, un medico stimato e affascinante, e accanto a lui Chiara Mastalli che interpreta Nina, una giovane truffatrice che finge di essere una medium per raggirare le persone e sbarcare così il lunario. Salvo poi scoprire, suo malgrado, che delle doti paranormali le ha veramente.

Ci troviamo a Roma, dove in una traversa di via Salaria, vicino al Grande raccordo anulare, è stato ricostruito il commissariato che si occupa delle indagini sulla morte di Adele (Valentina Corti), la moglie di Carlo. Da questo evento tragico, che nasconde un mistero, prende il via il racconto delle quattro puntate.

Le foto dal set di "Anima gemella"

«Lasciando “Un passo dal cielo” avevo deciso di cambiare un po’ il mio percorso» spiega Daniele Liotti riferendosi al ruolo di Francesco Neri, l’amatissimo capo della Forestale che ha interpretato nelle ultime tre stagioni della fiction. «E leggendo questa storia, mi ha colpito la tridimensionalità del racconto: c’è la storia d’amore, c’è la linea del giallo legata alla morte della moglie del protagonista e infine c’è l’aspetto del paranormale, rispetto a cui lo stesso Carlo, uomo di scienza, è scettico. Salvo poi ritrovarsi con tante sue certezze sbriciolate man mano dagli eventi».

Per un caso fortuito Carlo e Nina si incontrano e sono costretti a interagire. «Sono stata scelta per fare Nina pochi giorni prima dell’inizio delle riprese. Ho “bevuto” le sceneggiature durante un viaggio in treno» racconta Chiara Mastalli. «È un personaggio ricchissimo di sfumature. Non è stato facile perché Nina è sconclusionata, istintiva, sensibile e bisognava riuscire a non cadere nella macchietta. Lei è una truffatrice ma non ha l’anima cattiva». Per imparare ad andare in trance, quando il suo personaggio entra in contatto con l’aldilà, Chiara si è confrontata con il padre e la sorella, entrambi psicologi: «Mi hanno spiegato come si perde il controllo: sguardo vago, tremori alle braccia. Ma col regista siamo stati attenti a non cadere nel ridicolo e a non esagerare per non spaventare il pubblico».

È la prima volta che Liotti e la Mastalli lavorano insieme: «Io sono il “rompiscatole” che vuole mettere bocca un po’ su tutto» scherza l’attore. «Non è vero, lui è “Daniele Liottone”, come lo chiamo io. La roccia, l’uomo guida per me! Mi ha aiutato tanto» ride Chiara. Un momento esilarante? «Quando, affranto, devo disperdere le ceneri di mia moglie sul lago Maggiore» racconta Liotti. «Sono sulla riva e, con un gesto solenne, vuoto l’urna sull’acqua. Si alza una folata di vento contrario e io, totalmente imbiancato di borotalco, continuo imperterrito con la battuta successiva mentre tutti intorno a me si rotolavano dalle risate!».