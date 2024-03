Daniele Pecci ci racconta del suo romantico ingresso nel cast di “Lolita Lobosco”

«Un uomo convinto di essere destinato a rimanere solo», così descrive il suo Leon Tiziana Lupi







«Un uomo consapevole del fatto che, quando dice di essere rimasto solo con tre figlie, rischia di far fuggire qualsiasi donna. Dunque, convinto di essere destinato a rimanere solo». Così Daniele Pecci descrive il suo Leon, l’affascinante vedovo che, contrariamente alle sue previsioni, ha suscitato l’interesse di Lolita Lobosco nella terza stagione della serie in onda su Rai1. «E pensare che, almeno per come l’ho immaginato io, lui si era trasferito a Bari, lontano da casa, solo per “cambiare aria” dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia» dice Pecci.

Leon è un gallerista: condivide con lui la passione per l’arte?

«Diciamo che sono sensibile all’argomento artistico in tutte le sue forme. Ho studiato all’università e quando giro per l’Italia con gli spettacoli teatrali, come faccio da trent’anni, mi piace andare a visitare mostre o musei, se ne ho l’occasione».

Tra Lolita e Leon è bastato uno scambio di sguardi. A lei è mai capitato?

«E chi se lo ricorda più! (ride, ndr). Probabilmente mi sarà capitato da giovane... Ormai sono un posato uomo di famiglia (è legato alla collega Anita Caprioli con cui ha una bimba di 7 anni, ndr)».

Se dice così le spettatrici rimarranno “deluse” e non si innamoreranno più di lei...

«Ma no, speriamo che lo facciano! Del resto, se si sono innamorate quando ero un anziano cardiopatico come Cesare Corvara nella serie "Cuori", che non era nemmeno simpaticissimo, a maggior ragione lo faranno ora con Leon che è forte e simpatico».

A proposito di Corvara, lo abbiamo lasciato in preda a un attacco di cuore. Sapremo come andrà a finire? Ci sarà una terza stagione?

«Non so nulla se non che la Rai ha manifestato l’intenzione di proseguire perché la serie è andata molto bene. Non è facile perché, diversamente dalla serie su Lolita Lobosco in cui tutto, o quasi, gira intorno alla protagonista, in "Cuori" il cast ha almeno una quindicina di attori che bisogna rimettere insieme».

Nel caso, lei ci sarebbe?

«Mi piacerebbe. In realtà io avrei dovuto fare solo la prima stagione, già alla fine di quella ero quasi morto, ma poi sono tornato. Diciamo che, per fortuna, la Rai ha difficoltà a disfarsi dei protagonisti delle fiction!».

Lei è anche nel cast di "Hotel Portofino", serie trasmessa prima da Sky e poi dalla Rai.

«A breve uscirà la terza stagione e so già che in estate gireremo la quarta».

Torniamo a "Le indagini di Lolita Lobosco": anche questa volta gli ascolti stanno volando.

«Penso che dietro a questo successo ci siano tanti elementi. Prima di tutto una scrittura solida, grazie ai romanzi di Gabriella Genisi da cui la serie è tratta. Poi c’è Luisa Ranieri, che è un’attrice molto amata e che interpreta una donna libera e autonoma in cui le spettatrici possono ritrovarsi. Infine c’è un cast di attori di grande livello».

E c’è anche Bari, con i suoi scorci suggestivi. La conosceva?

«Ci sono stato tante volte per le tournée teatrali ma non ci avevo mai girato. L’ho trovata migliorata, molto elegante. Insieme a Luisa incanta gli spettatori, che sognano quel mare azzurro e le pietre bianche».