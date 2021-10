Daniele Pecci è il protagonista di “Cuori”

Nella fiction, il primario Cesare Corvara colpisce per il suo fascino e per la sua grande umanità Pilar Fogliati e Daniele Pecci Antonella Silvestri







Nella fiction "Cuori", il primario Cesare Corvara colpisce per il suo fascino e per la sua grande umanità. A interpretarlo è Daniele Pecci, che si è ispirato alla figura di Achille Mario Dogliotti, pioniere della cardiochirurgia in Italia. Nel medical drama di Raiuno, il suo è un personaggio che si divide tra la passione per il lavoro e l’amore per una donna, la brillante cardiologa Delia Brunello interpretata da Pilar Fogliati.

Che sensazione si prova a dividersi tra “questioni di cuore” e interventi al cuore?

«In realtà non sono nuovo alla sala operatoria perché in passato ho interpretato due cardiochirurghi (in "Crimini bianchi" e "Tutta la verità", ndr). Diciamo che ho esperienza nelle operazioni al torace. Senza parlare di quelle al cuore, inteso come amore».

E con i medici veri si trova a suo agio?

«Ieri il medico era una figura guardata con rispetto e ammirazione, oggi noto che sempre più spesso è messo pesantemente in discussione».

Tra le storie di "Cuori", c’è anche la chiacchierata ascesa della moglie di Corvara, Delia Brunello...

«Credo che il pregiudizio nei suoi riguardi sia infondato. Nello stesso ambiente di lavoro possono nascere delle coppie. Anche tra attori è così».

Con la sua compagna, l’attrice Anita Caprioli, com’è andata?

«Noi non ci siamo conosciuti su un set ma a un incontro tra colleghi».