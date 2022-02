Desirée Noferini, da “Un posto al sole” a “Fosca Innocenti”

In questi giorni Desirée Noferini si fa in due. Già, perché la vediamo in "Un posto al sole", dove interpreta Virginia, l’ex moglie di Riccardo (Mauro Racanati) intenzionata a riprendersi suo marito, e in "Fosca Innocenti", nei panni di un’altra donna determinata, Giulia De Falco, la poliziotta più coraggiosa della squadra al femminile di Fosca (Vanessa Incontrada). Un ruolo, quest’ultimo, per il quale ha anche imparato ad andare in moto. «Pensare che da ragazzina ero timida!» dice sorridendo.

Come ha superato la timidezza?

«Grazie a un corso di recitazione, da cui poi è partita la mia carriera. Prima avevo fatto altre cose ma per gioco».

Per esempio?

«Gli spot pubblicitari. Ho iniziato a farli da piccola. Mi piaceva usare i trucchi di mia madre, mettermi le sue scarpe con i tacchi. Così chiesi ai miei genitori di farmi provare a fare le réclame. Ricordo ancora il primo spot, quello di una bambola. Avevo 6 anni».

Poi da grande ha partecipato a Miss Italia.

«Al concorso mi iscrisse mia sorella. Anche quello sembrava un gioco. Poi, però, vinsi due titoli e iniziai a lavorare come modella».

Quindi, la recitazione.

«Sì, e il regista Andrea Costantini mi prese per la serie Gente di mare. Dovevo comparire in una sola scena d’amore su una barca, ma venivo uccisa subito! Però era comunque la mia prima esperienza come attrice».

Attualmente lei è sul set di "Un posto al sole" e a breve inizierà le riprese della seconda stagione di "Fosca Innocenti": di tempo libero ne ha davvero poco...

«Cerco di usarlo nel modo migliore: sto con il mio fidanzato Joseph e con il nostro cagnolino Romeo. Faccio sport e, appena posso, torno a Firenze dalla mia famiglia. Amo molto anche viaggiare e non vedo l’ora che la pandemia finisca per poter fare un bel viaggio».