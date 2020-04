“Doc. Nelle tue mani”, i dottori (attori) che affiancano Luca Argentero

Gianmarco Saurino è Lorenzo Lazzarini, tanto bravo ma...

Tomografie, ecografie, radiografie: le diagnosi del dottor Lorenzo Lazzarini, da dieci anni nello staff di Medicina interna al Policlinico Ambrosiano, sono una certezza e il professor Andrea Fanti ha sempre avuto fiducia in lui. Poi è avvenuto “l’incidente” e con il mondo del primario inizia a crollare anche quello del giovane medico. Che ci riserverà molte sorprese… Tra le storie che animano “Doc. Nelle tue mani” c’è anche quella di Lazzarini e nel suo camice ritroviamo Gianmarco Saurino, che abbiamo conosciuto in serie come “Che Dio ci aiuti” e “Non dirlo al mio capo”: «Del “mio” Lazzarini dovrete sempre ricordare che è bravo, sì, ma è un uomo con milioni di paure e di insicurezze, e con un segreto molto privato che lo agita. Sarà un tema forte nelle puntate che andranno in onda il prossimo autunno» rivela.

Gianmarco, in questi giorni interpretare il ruolo di un medico può essere pesante: sono tutti in prima linea…

«Certo, ma io non sono affatto stupito di fronte a quello che stiamo vedendo. Per prepararci abbiamo passato due settimane al Policlinico Gemelli di Roma e lì abbiamo visto la vita quotidiana di medici e personale sanitario. Ne sono uscito pensando che fossero davvero sottovalutati: chi sceglie di fare il medico lo fa per una vocazione infinita, più forte di ansie e paure. I medici sono eroi veri, non supereroi da fumetto».

Lei ha potuto conoscere Pierdante Piccioni, il medico che con la sua storia ha ispirato la serie “Doc - Nelle tue mani” (nel 2013 ha “dimenticato” tutto dei precedenti 12 anni in seguito a un incidente stradale)?

«Gli ho parlato, sì, ed è stata una cosa sconvolgente per il modo in cui ti ascolta: con le orecchie, gli occhi, il cuore e il cervello. È il vero medico, una persona che cerca di comprenderti meglio, per curarti meglio. E poi la storia della sua amnesia è incredibile: alla fine è la memoria che rende unico ciascuno di noi».

Invece la sua vocazione, Gianmarco, è il teatro…

«Eh, se avessi potuto avrei già aperto un mio teatro in provincia… È il mio pane quotidiano, mentre la tv è una sorta di valvola di sfogo. Quando mi hanno chiamato per “Doc” avevo alle spalle otto mesi di recite, con quattro spettacoli. Mi hanno proposto questi sei mesi di lavoro sul set e la prima cosa a cui ho pensato è stata che in fondo uno “stacco” ci voleva. Ma presto tornerò sul palcoscenico!».