“Doc – Nelle tue mani”: la fiction con Luca Argentero è un successo anche in Francia

In attesa del remake americano, anche oltralpe "Doc - Nelle tue mani" conferma il successo di pubblico

Foto: Luca Argentero è Andrea Fanti, ex primario che ha perso la memoria. Il personaggio è ispirato alla vera storia del medico Pierdante Piccioni - Credit: © Pigi Cipelli

07 Gennaio 2021 | 14:27 di Giulio Pasqui

"Doc - Nelle tue mani" è stata una delle fiction italiane di maggior successo nel 2020. Il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ha salutato pubblico di Rai1 a novembre e ora è pronto a conquistare anche il pubblico in Francia. Dal 6 gennaio gli episodi vanno onda sul primo canale francese, TF1: una gran bella notizia per tutto il gruppo di lavoro capitanato da Lux Vide.

Anche oltralpe "Doc" si conferma un successo: i primi due episodi sono stati visti da 4,1 milioni di spettatori, pari al 18,1% di share. Ottimi risultati anche nella fascia d'età 15-24 con il 30% del pubblico e nella fascia over 50 con il 28%.

Le belle notizie, però, non si fermano qui. La serie avrà un remake americano grazie a Sony che ne ha acquistato i diritti, mentre la seconda stagione è già al lavoro. Si parla di un ritorno sul set a partire da marzo (ma al momento non ci sono ulteriori conferme in merito).