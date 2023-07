“Doc – Nelle tue mani”, le immagini dal set della terza stagione

Siamo andati ad assistere alle riprese della serie con Luca Argentero Luca Argentero è il professor Andrea Fanti Credit: © Iwan Palombi Stefania Zizzari







La cosa più strana quando si arriva sul set di “Doc - Nelle tue mani 3” al Campus Biomedico di Roma, che nella serie è il Policlinico Ambrosiano in cui lavora il professor Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) è che non si riescono a distinguere i medici veri da quelli “per fiction”. Oggi, per esempio, tra camici bianchi e finti pazienti ci sono oltre 50 comparse: impossibile capire chi sono i veri professionisti e i pazienti reali di questa struttura ospedaliera, che continua a lavorare anche mentre ospita le riprese della terza stagione della serie di enorme successo di Rai1. L’unico modo per “smascherare” le comparse è “beccarle” quando chiedono dei selfie tra un ciak e l’altro ai protagonisti Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Matilde Gioli e Giacomo Giorgio, che in questa stagione entra con il ruolo di un nuovo specializzando, Federico Lentini.

Ma andiamo per ordine. Andrea Fanti continueremo a chiamarlo Doc ma sarebbe forse più giusto chiamarlo Prof, dal momento che è tornato primario del reparto di Medicina interna. E indossa di nuovo il suo famoso camice bianco. «Giusto» dice Argentero «in realtà il camice è una formalità perché Doc rimane un medico atipico, più concentrato sui pazienti che sul ruolo». Riguardo alle novità di questa stagione, Argentero le spiega così: «Sarà più “Doc centrica”. Un po’ perché ci sono nuovi arrivi, ci sono state delle partenze ed è inevitabile che Doc rimanga un perno attorno a cui ruotano le storie di tutti. E poi perché c’è un ritorno del passato e in questo racconto Doc è centrale». Arrivati alla terza stagione, ormai i termini medici saranno diventati naturali... «Macché» ride Argentero «è ancora una sfida per tutti noi: a volte il gergo tecnico è complesso. Ma è un esercizio utilissimo». Di utile c’è anche che l’attore è diventato l’esperto di medicina in casa! «Ammetto che ho l’illusione di essere diventato esperto (ride). O meglio, un pochino più di prima ne so: sono in grado di leggere un esame del sangue e so riconoscere se un valore va bene oppure no». Cos’altro le insegna questa serie? «Che al lavoro dei medici non si dà mai il giusto rilievo. Anzi lo si dà un po’ per scontato. Invece non è solo una professione, è molto di più».

Le foto dal set di "Doc 3" Credit: © Iwan Palombi Luca Argentero è pronto a entrare in scena. Le riprese, tra Milano, Roma e gli studi della Lux a Formello, sono iniziate a giugno e termineranno a dicembre. Credit: © Iwan Palombi Sara Lazzaro (è Agnese, la ex moglie di Doc), Argentero e il regista Jan Michelini. Michelini è il “padre” della serie. Ha curato la regia della prima stagione e ora torna a dirigere i primi episodi della terza. Gli altri sono diretti da Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Credit: © Iwan Palombi Giacomo Giorgio, il Ciro di “Mare fuori”, è uno dei nuovi arrivi nella serie. Luca Argentero è il professor Andrea Fanti Credit: © Iwan Palombi Argentero corre in una scena “movimentata” in ospedale. Credit: © Iwan Palombi Sara Lazzaro e Luca Argentero. L’attrice è anche sul set di “Lidia Poët 2” e poi girerà la nuova stagione di "Call my agent". Credit: © Iwan Palombi Pierpaolo Spollon: il suo Riccardo sarà il tutor dei nuovi specializzandi, interpretati da Elisa Wong (a sinistra, è Lin Wang), Laura Cravedi (è Martina Carelli) e Giacomo Giorgio (è Federico Lentini). Tra le new entry anche Aurora Peres: è Barbara, la nuova assistente di Doc. Credit: © Iwan Palombi «Il ruolo di Doc ha fatto crescere in me la riconoscenza verso i medici» dice Argentero. «Decidere di avere a che fare ogni giorno con la vita, la morte, la sofferenza, la guarigione richiede un animo speciale». Credit: © Iwan Palombi Pierpaolo Spollon nel suo camerino. L’attore è instancabile: «Nell’ultimo anno e mezzo» dice «ho girato con Lux quattro serie: “Blanca”, “Che Dio ci aiuti”, “Odio il Natale” e, appunto, “Doc”. E intanto ho scritto il mio spettacolo teatrale “Quel che provo dir non so”, che debutterà a fine agosto. E poi mi sono state proposte delle conduzioni televisive: mi piacerebbe provare». Credit: © Iwan Palombi Maurizio Di Coste, fonico di presa diretta della serie in otto serate, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Credit: © Iwan Palombi Matilde Gioli con il suo Kal-El, il chihuahua di 3 anni che è cresciuto su questo set. Credit: © Iwan Palombi Marco Rossetti e la sua Nata, una cagnolona adottata in un canile in Abruzzo: i due vivono praticamente in simbiosi.

E mentre Luca Argentero viene richiamato dal regista per girare, c’è un po’ di trambusto nella zona della mensa… un irresistibile chihuahua è il protagonista di una scena esilarante. «Quando non trovi Kal-El (nome kryptoniano di Superman, ndr) basta cercarlo al tavolo del catering: si piazza lì, guarda fisso la cuoca e spera che qualcosa di buono piova dall’alto!» ride Matilde Gioli. Kal-El è il suo cagnolino di 3 anni. «Appena preso l’ho portato qui con me: praticamente è cresciuto su questo set» dice la Gioli, che sulla sua Giulia Giordano spiega: «L’abbiamo lasciata nella seconda stagione con l’intento di cambiare aria. Ma all’interno del Policlinico Ambrosiano ne succedono di tutti i colori e la sua presenza continua a essere fondamentale per il professor Fanti e anche per l’ingresso di nuovi specializzandi di Medicina interna. Sentimentalmente Giulia sta vivendo un rapporto non proprio equilibrato con Damiano Cesconi (Marco Rossetti). Li vediamo “rincorrersi” ma chissà se questo li porterà da qualche parte...».

Proviamo a chiederlo a Marco Rossetti allora, che in un momento di pausa sta dando da bere alla sua adorata cagnolina Nata: «L’ho presa tre anni fa in un canile in Abruzzo» racconta l’attore. «All’inizio era spaventatissima e non si faceva avvicinare da nessuno, ora vive in simbiosi con me, è un cane felice». Ma veniamo al suo dottor Damiano: «È arrivato nella seconda stagione, ormai è parte integrante del reparto e dello spirito di Doc. Quanto alla storia con Giulia è un continuo tira e molla». L’attore indossa il camice per girare la nuova scena: «Mi fa impressione vedermi così. Penso ai medici che hanno studiato tanti anni per indossarlo per davvero e poi arrivo io, che neanche conosco i termini… Stamattina ho detto la battuta più difficile di tutta la serie». Lì per lì si schermisce, poi si convince a ripeterla: «“Serve un’ecocolordoppler dell’aorta e dell’asse iliaco-femoro-poplitei, la tensiometria doppler degli arti inferiori e poi diamole eparina a basso peso molecolare e antiaggreganti piastrinici”. Ci ho messo una settimana a impararla per dirla in modo veloce e credibile (ride)».

Per “acchiappare” Pierpaolo Spollon bisogna trovare il momento giusto tra una richiesta di selfie e l’altra da parte di ragazze che lo aspettano appena fuori dal set. L’abbiamo visto recentemente nelle repliche di “Blanca” e la sua popolarità è alle stelle. Anche in “Doc” il suo Riccardo Bonvegna è uno dei personaggi più amati: «Lo avevamo lasciato in un momento difficile, dopo lo stress legato alla pandemia il suo problema di workaholismo (dipendenza patologica dal lavoro, ndr) era peggiorato e se ne era andato per fare i conti con i suoi problemi. Ora rientra in ospedale e sembra riuscire a controllare la sua patologia. Non è più uno specializzando junior, gli vengono affidati i nuovi specializzandi e si giocherà un posto come medico anche lui».

A proposito dei nuovi specializzandi, prima di iniziare a girare, i tre nuovi arrivi hanno fatto un training all’ospedale Gemelli di Roma. «Sono stati anche nel Pronto soccorso» racconta il regista e direttore artistico Jan Michelini (e marito di Giusy Buscemi, ndr). «Hanno imparato le manovre di rianimazione, a fare una puntura, usare il defibrillatore e l’ecografo. E poi, proprio come feci il primo anno con tutto il cast, hanno assistito a interventi di microchirurgia per portarsi dietro una “memoria emotiva” a cui attingere quando gireranno scene di quel tipo. Hanno fatto una preparazione immersiva sul campo, insomma, e il risultato sul set si vede. Sono entusiasta di questa terza stagione: Francesco Arlanch, Viola Rispoli e il gruppo di scrittura di Elena Bucaccio sono dei veri geni, sono riusciti a renderla ancora più interessante della prima!».

Una curiosità: Pierdante Piccioni, alla cui vera storia è ispirata la serie, anche in questa stagione comparirà in un cameo.