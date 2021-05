“Doc – Nelle tue mani”, sono partite le riprese della seconda stagione

Luca Argentero (e colleghi) sul set per la seconda stagione della fiction Rai Solange Savagnone







La notizia bomba l’ha sganciata lo stesso Luca Argentero lunedì 17 maggio. L’attore torinese, in una diretta Instagram, ha infatti mostrato e commentato il primo giorno di riprese della seconda stagione di "Doc - Nelle tue mani", la serie medical prodotta da Lux Vide che l’anno scorso ha registrato ascolti record su Raiuno.

Una gioia per i milioni di fan, quindi, ma anche per gli stessi attori. Come ci ha raccontato Giovanni Scifoni che interpreta Enrico, il migliore amico nonché psichiatra di Andrea Fanti (Argentero), il medico che ha perso 12 anni di ricordi in seguito a un incidente: «Rivedersi è stato fantastico, una gioia infinita. Ritrovarsi in quei luoghi dopo una pandemia, vestiti da dottori, è stato assurdo, ma bellissimo! Fin dal primo giorno di riprese siamo entrati come treni nella storia. E anche per il mio personaggio ci saranno nuove e interessanti dinamiche».

Oltre ad Argentero e a Scifoni, ritroveremo anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Silvia Mazzieri e Raffaele Esposito.

Tra i nuovi interpreti, invece, da segnalare l’arrivo di Giusy Buscemi che impersonerà una nuova dottoressa del Policlinico Ambrosiano. Le riprese dei 16 episodi, diretti dal nuovo regista Beniamino Catena, andranno avanti fino all’autunno. Ma per vederli, bisognerà aspettare l’anno prossimo.