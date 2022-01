“Doc – Nelle tue mani”: trama, cast e personaggi della seconda stagione

Cecilia è un medico brillante, ma è più a suo agio in laboratorio che in reparto. E quando Doc la incontra in corsia ha come l’impressione di aver fatto un viaggio nel tempo: non è una conoscente qualsiasi, bensì l’ex-coinquilina di Agnese durante gli anni universitari. I tre hanno affrontato quel periodo gomito a gomito, tra esami e vodka party. Ma c’è un dettaglio non trascurabile: quando Andrea si è fidanzato con Agnese, Cecilia non l’ha presa bene. Anche lei, infatti, era innamorata di Andrea. Dimenticarlo non è stato facile. E ora, costretti a lavorare insieme, quella vecchia storia potrebbe riaprirsi.

Cecilia arriva all’Ambrosiano nelle vesti di infettivologa e alla prima occasione dà prova dei suoi metodi radicalmente opposti a quelli di Doc. Per lei il rapporto col paziente non è solo inutile, ma spesso è nocivo, e ogni contatto mette il medico a rischio di contagio. Questa sua posizione radicale non potrà che essere inasprita dalla pandemia di Covid-19, dopo la quale si troverà a lavorare in pianta stabile in Medicina Interna e si farà portabandiera di un modus operandi tutto “scientifico”, creando continue tensioni che, insieme al suo antico debole per Doc, la renderanno un personaggio centrale di questa nuova avventura.