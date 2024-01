“Doc – Nelle tue mani”: trama, cast e personaggi della terza stagione

Luca Argentero torna a indossare il camice bianco di Andrea Fanti nei nuovi episodi della serie Cecilia Uzzo







Torna il dottor Fanti, il medico più amato della tv italiana interpretato da Luca Argentero in “Doc – Nelle tue mani”. La terza stagione va in onda da giovedì 11 gennaio in prima serata su Rai1. Nelle nuove puntate della fiction, Doc si troverà di fronte la sfida più difficile di tutte: affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato. Nel cast degli otto episodi ci sono anche: Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

La trama

Finalmente reintegrato nel suo ruolo di primario, il dottor Fanti fa del suo meglio per gestire il reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Un giorno, alla fine di una dura giornata di lavoro, Andrea recupera improvvisamente un ricordo di quei dodici anni che pensava ormai perduti per sempre. Riccardo Bonvegna, appena rientrato da un periodo di aspettativa dopo la morte di Alba, sta cominciando l’ultimo anno da specializzando e deve adattarsi a una realtà nuova. Le difficili esperienze del recente passato gli hanno lasciato crescenti attacchi d’ansia che rischiano di avere conseguenze sulle sue prestazioni in reparto e nella sua vita privata. Proprio ora che deve fare da tutor alle nuove leve: Federico Lentini, Lin Wang e Martina Carelli. Quest'ultima ha un talento cristallino che rischia di oscurare quello di Bonvegna che fatica a tenere il passo. Per fortuna c’è sempre Doc a prendersi cura dei quattro specializzandi, anche se il suo rinnovato ruolo di primario lo tiene lontano dal reparto. La nuova direttrice ammnistrativa gli pone subito un aut aut: se gli obiettivi di bilancio non verranno raggiunti, il reparto verrà ridotto e accorpato a un diverso primariato, mentre lui verrà riassegnato a un reparto minore. Se questo accadesse, perderebbe non solo il suo gruppo, ma anche la possibilità di risvegliare i ricordi che il suo ruolo di primario ha il potere di rievocare.

Il cast e i nuovi personaggi Luca Argentero è Andrea Fanti ("Doc") Nella prima stagione, Doc ha scoperto che il presente è diverso da quello che credeva, mentre nella seconda ha lottato insiema al suo staff contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi cari. Nelle nuove puntate, dovrà fare i conti con il passato e ricominciare dall’unica cosa essenziale: curare i pazienti per curare sé stesso. Reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all’attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti. Proprio al termine di una dura giornata di lavoro, Andrea viene folgorato da un ricordo dei dodici anni che credeva perduti per sempre. Non è che un frammento della vita che ha dimenticato, ma è sufficiente a generare in lui la speranza che la memoria torni definitivamente. Matilde Gioli è Giulia Giordano Giulia pensava che gli anni della sua passione per Andrea fossero sepolti per sempre. Prima la tragica storia con Lorenzo e una possibile nuova relazione con Damiano l’avevano aiutata a distaccarsi dall’uomo che amava. Ma, adesso che Andrea potrebbe davvero recuperare la memoria, non può non chiedersi cosa succederebbe se il medico recuperasse anche i ricordi della loro relazione e tornasse ad amarla come prima dell'amnesia? Sara Lazzaro è Agnese Tiberi Agnese è ancora più preoccupata dalla possibilità che Andrea recuperi la memoria, perché al risveglio, dopo lo sparo, non è stata del tutto onesta con lui: la morte di Mattia, il loro divorzio, la trasformazione del Dottor Fanti. Ci sono cose, in quei dodici anni, che Agnese ha infatti tenuto per sé, credendole svanite per sempre insieme ai ricordi del suo ex marito. Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna Dopo un periodo di aspettativa a seguito della morte di Alba, Riccardo rientra in ospedale per il suo ultimo anno da specializzando. Soffre di attacchi d’ansia ed essendo all'ultimo anno di specializzazione, è il tutor dei nuovi arrivati. Tra gli specializzandi c'è Martina Carelli, l’astro nascente di Medicina Interna che lo metterà a dura prova. Lei deve però convivere con la paura che il resto del reparto scopra un suo intimo, inconfessabile segreto. Laura Cravedi è Martina Carelli Intelligente e determinata, è stata la prima della sua famiglia a frequentare l’università, un primato che l’ha resa oggetto di grandi aspettative. È brillante e ha grande intuito, ma è anche empatica e attenta ai pazienti. Martina, però, nasconde un segreto che potrebbe far crollare le fondamenta su cui ha costruito la sua vita. Nessuno sospetta nulla e, d’altra parte, perché qualcuno dovrebbe insospettirsi? Martina è una maschera di perfezione, attenta con i colleghi e incredibilmente preparata, cosa che non manca di mettere in difficoltà Riccardo, messo costantemente in discussione dall’ultima arrivata che sembra saperne sempre più di lui. Il loro rapporto inizia con il piede sbagliato. Ma potrebbe avere sviluppi imprevedibili. Giacomo Giorgio è Federico Lentini Figlio di uno degli oculisti più rinomati di Milano, Federico ha sempre frequentato le scuole migliori e le compagnie più esclusive. Si è iscritto alla Facoltà di Medicina con l’intenzione, una volta terminati gli studi, di rilevare la clinica del padre, che però gli ha posto una condizione: per poter entrare nel suo studio, oltre a una laurea conseguita con il massimo dei voti, dovrà fare un periodo di tirocinio in diversi reparti specialistici, tra cui uno dei più rinomati d’Italia: quello di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. A lui importa poco della specializzazione: quello che gli interessa veramente sono le serate fuori, le belle ragazze, i viaggi, ostentare una vita patinata alle migliaia di follower che ha sulle varie piattaforme. Ma, come spesso succede, i social non corrispondono alla realtà che Federico vive nel privato e che forse solo l’attività del reparto riuscirà a scalfire. Elisa Wong è Lin Wang L’ultima dei nuovi specializzandi è Lin Wang, una ragazza di origini cinesi, nata e cresciuta a Milano, dove i suoi genitori hanno messo su una piccola impresa, allargatasi in una catena di grandi magazzini, attorno alla quale ruota tutta la loro vita. Lin, però, ha altri piani per sé stessa: sogna di fare il medico, fin da quando, in seguito a un malore della madre, si era trovata a fare da interprete tra i suoi genitori e i sanitari. Un’esperienza che l’ha segnata profondamente e che ha acceso in lei il desiderio, mai svanito, di aiutare le persone, guarendole. Sulla sua vita personale mantiene sempre un totale riserbo con i colleghi del reparto che per questo la considerano timida e schiva. L’unico ad accorgersi che Lin nasconde un animo diverso è Federico, che non potrebbe essere più diverso da lei ma che, forse proprio per questo, riuscirà ad andare oltre le apparenze. Altri personaggi principali Anche nella terza stagione tornano tra i personaggi principali: Giovanni Scifoni : lo psichiatra Enrico Sandri, nonché migliore amico di Andrea

: lo psichiatra Enrico Sandri, nonché migliore amico di Andrea Marco Rossetti : Damiano Cesconi

: Damiano Cesconi Aurora Peres : Barbara

: Barbara Diego Ribon : Alberto Bramante

: Alberto Bramante Elisa Di Eusanio: la caposala Teresa

Le trame delle puntate

Episodio 1: “Risvegli”

Indossato di nuovo il camice, Doc deve affrontare il suo primo giorno da primario. Nuove responsabilità da gestire senza mettere in secondo piano i pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa che minaccia di chiudere il reparto. Per fortuna può sempre contare sulla sua squadra, anche se Giulia non ha ancora archiviato l’idea di lasciare il reparto e Riccardo viene messo in difficoltà dai tre nuovi specializzandi.

Episodio 2: “Lasciar andare”

La notizia del nuovo ricordo di Doc scombussola gli equilibri del reparto: Agnese teme che recuperare la memoria possa destabilizzare la vita di Andrea, mentre Damiano è preoccupato per gli effetti che questa novità potrebbe avere su Giulia. Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Episodio 3: “Perfetta”

Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da seguire. Al suo fianco c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera. Nel frattempo, in reparto finisce anche un famoso travel blogger, che viene affidato alle cure di Federico. Un incontro che rischia di creare più di qualche problema.

Episodio 4: “Sogni”

Mentre viene ricoverato un panettiere con strani sintomi, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto. Forse però Andrea ha trovato una nuova “vela”: il concorso di cori in onore di Mattia che si terrà a breve. E così, mentre lui cerca di convincere Agnese ad accompagnarlo, in reparto Federico finisce sotto pressione e Riccardo si trova ad affrontare un caso che lo manda in crisi e spinge al limite il suo rapporto con Martina.

Episodio 5: “Il beneficio del dubbio”

Dopo un nuovo ricordo, Andrea fatica a credere a quello che la sua memoria sembra suggerirgli, al punto da chiedere a Enrico di sospendere la terapia. Anche in reparto la situazione non è certo tranquilla perché, oltre a Rita, una giovane ragazza che rifiuta la chemioterapia, Andrea e la sua squadra si trovano a doversi occupare del caso di una paziente che conoscono fin troppo bene.

Episodio 6: “La vela”

Dopo le ultime rivelazioni, Doc vede crollare alcune delle certezze che aveva sul suo passato. Per fare chiarezza su quanto sia successo, trascina nella sua ricerca anche Giulia, messa in crisi dall’idea che la sua relazione con Andrea fosse basata su una menzogna. Problemi con il passato sembra averli anche Angelo, un paziente ricoverato all’Ambrosiano, le cui condizioni costringono Martina a dare prova di tutto il suo talento.

Episodio 7: “Fantasmi”

Le sedute di terapia con Enrico sembrano avere degli improvvisi effetti collaterali su Doc, che vede messa in discussione la sua capacità di occuparsi dei pazienti. E se Agnese coglie la palla al balzo per stroncare la sua ricerca sul passato, Giulia è convinta che Andrea non debba demordere, nonostante i problemi personali che si trova ad affrontare: in reparto viene infatti ricoverato suo fratello Fabio.

Episodio 8: “Salto nel buio”

Doc sa finalmente come rintracciare la donna che sta cercando, ma deve prima trovare il coraggio per farlo. Nel frattempo, in reparto, Riccardo si trova ad affrontare il caso di un indisciplinato personal trainer, mentre Damiano deve fare i conti con il ricovero di una modella, che scopre essere la fidanzata di suo fratello Samuele con i quale non ha rapporti da anni. Un caso che rischia di riportare alla luce antichi rancori familiari.

Episodio 9: “Evitarsi”

La paura di scoprire il terribile segreto che si annida nei suoi ricordi è troppo forte per Doc. Questo rifiuto della verità, però, lo spinge ad allontanarsi dal suo reparto, con gran sorpresa di Giulia, che deve fare i conti con una paziente che, proprio come Andrea, sembra nascondere qualcosa nel suo passato. Nel frattempo, Enrico deve fronteggiare i continui assalti di Barbara, l’assistente di Doc, che forse nascondono più di una semplice infatuazione.

Episodio 10: “Il fattore umano”

Doc e la sua squadra entrano in competizione con un’intelligenza artificiale: devono trovare la diagnosi corretta per una paziente prima che a farlo sia un computer, se non vogliono essere sostituiti da una macchina. A Martina viene invece affidato un caso che la costringe a fare i conti con la propria coscienza, mentre Agnese viene messa davanti a una terribile decisione per proteggere il segreto nel passato di Andrea.

Episodio 11: “Lontani”

Le parole di Agnese hanno creato una frattura fra lei e Andrea, che deve fare anche i conti con la lontananza da Giulia, in trasferta a Roma per la sua ricerca. In reparto la situazione è al limite: Teresa deve fare miracoli per trovare un posto per la figlia di Diana, donna rincontrata dopo anni da Andrea, ricoverata nonostante i dubbi della madre. Anche Elisabetta, paziente seguita da Damiano, viene ammessa in reparto dopo alcuni giorni di malessere che potrebbero essere spia di un problema ben più grave.

Episodio 12: “La scossa”

Un violento terremoto semina il panico all’Ambrosiano: Lin teme che possa essere successo qualcosa alla sua famiglia; Riccardo arriva a una decisione sulla proposta fatta da Laura, nuotatrice paralimpica; Federico deve effettuare un intervento per cui non si sente pronto; Martina fa un incontro che rischia di portare a galla il suo segreto; Giulia, invece, deve gestire il reparto perché Doc è bloccato in un ascensore e deve salvare una paziente incinta.

Episodio 13: “Legàmi”

Manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia sembra avere la testa da tutt’altra parte. Anche Doc fatica a gestire i mille impegni: c’è la riunione con i finanziatori e poi c’è Carolina, in città per qualche giorno. Tutto rischia però di passare in secondo piano quando viene ricoverata la sorella di Lin. Un caso che costringerà la specializzanda a fare in conti con la sua famiglia e in particolare con suo padre.

Episodio 14: “Vivere”

Giulia deve prendere una decisione sulla sua vita personale che avrà conseguenze anche sulla sua carriera. E mentre Martina affronta l’esame più difficile della sua vita e Damiano si prende cura con delicatezza di Elisabetta, Riccardo si occupa di un caso che lo costringerà a fare i conti con il fantasma di Alba. Lin e Federico, invece, si rimettono all’opera sul database, ma rischiano così di avvicinare Doc alla verità che Agnese gli ha tenuto nascosta.

Episodio 15: “Quello che si deve fare”

Marzo 2011. Andrea è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma un’inaspettata notizia dall’America riaccende le speranze. In ospedale il neo-primario viene messo invece in difficoltà da un caso dalla diagnosi difficile, che costringerà qualcuno a un terribile compromesso. Nel frattempo, a Lorenzo viene affidato il signor Gianfranco, un paziente arrivato da una RSA a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.