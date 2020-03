“DOC. Nelle tue mani”: trama, cast e personaggi

26 Marzo 2020 | 10:35 di Paola Toia

Andrea Fanti è un medico e ha una personalità autorevole, sicura di sé, preparata, in grado di prendere in mano la vita dei suoi pazienti, quando hanno problemi di salute. Ma cosa succede se sotto il camice bianco che indossa c’è un uomo che come i suoi malati lotta con il proprio dolore, i propri limiti e le proprie insicurezze?

La vita di Andrea Fanti è al centro di “DOC. Nelle tue mani”, il nuovo medical drama in onda su Rai1 a partire da giovedì 26 marzo, per quattro prime serate.

Questa fiction è tratta da una storia vera, raccontata nel libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno (Edizioni Mondadori) e narra di come Fanti, a causa di un trauma cerebrale, abbia perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrovi a essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente.

Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improvvisamente estranei. Anche la sua carriera torna indietro: da primario a meno di uno specializzando. L’ospedale diventa l’unico posto in cui si sente veramente a casa e gli offre l’opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell’incidente.

A vestire i panni di Andrea Fanti è Luca Argentero, affiancato da Matilde Gioli, in quelli della collega Giulia Giordano.

Erano previste otto serate, ma le riprese si sono dovute interrompere a causa dell'emergenza sanitaria del Coronavirus. Rai1 ha deciso di mandare in onda le prime quattro puntate, per altrettante settimane, a partire dal 26 marzo.

Prima di vedere il primo episodio, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

Andrea Fanti è un giovane e brillante primario di Medicina Interna, distaccato e pragmatico, decisamente poco empatico. Fino a che uno sparo non gli spezza in due la vita. A premere il grilletto nella sala d’attesa dell’ospedale è il padre di un paziente deceduto nel suo reparto. Quando si risveglia dal lungo intervento chirurgico, appare subito chiaro che il proiettile ha cancellato dal suo cervello i ricordi degli ultimi dodici anni di vita. La memoria di Andrea si è fermata a un passo dalla morte del figlio Mattia. Non riconosce sua figlia Carolina, perché la sua ultima immagine è di lei bambina e non ricorda nemmeno che a causa della scomparsa di Mattia si è separato dalla moglie, dirigente sanitario nello stesso ospedale.

Ora Andrea è finito improvvisamente dall’altra parte. È un paziente inchiodato a un referto inequivocabile: corteccia cerebrale gravemente lesionata. C’è soltanto una cosa che non è cambiata: il desiderio di essere medico. Chiede di poter continuare la sua professione, ma l’unica possibilità che gli viene offerta è quella di ripartire dal basso insieme a chi ha vent’anni meno di lui. Andrea coglie così questa seconda opportunità e scopre che può diventare un medico persino migliore, perché ha vissuto l’ospedale anche da “malato”.

Luca Argentero è Andrea Fanti Andrea Fanti è uno dei migliori primari di Medicina Interna, freddo, distante e per nulla empatico con i pazienti. A seguito di un colpo di pistola alla testa che gli porta via dodici anni di memoria, è costretto a tornare in ospedale paziente prima, aiutante degli specializzandi poi. Ha perso ogni ricordo degli ultimi dodici anni, compreso quello più drammatico, la morte del figlio, che ha sgretolato la sua famiglia e lo ha reso duro e impassibile. L’amnesia non gli toglie il dolore dell’assenza del bambino, ma permette ad Andrea di decidere l’uomo e il medico che vuole essere: più empatico e in ascolto.

Matilde Gioli è Giulia Giordano Giulia Giordano era la sottoposta di Fanti e da lui aveva imparato il metodo da applicare in ospedale: zero empatia, zero ascolto del paziente, fiducia esclusiva nei risultati delle analisi e dell’esame clinico. Ma Giulia è anche la dottoressa che Andrea ha dimenticato di aver amato in passato. Ora che non riconosce più l’uomo che ama, cerca di seguire fedelmente gli insegnamenti di Andrea, ma questo la porterà ad entrare sempre più in conflitto con lui.

Gianmarco Saurino è Lorenzo Lazzarini Lorenzo Lazzarini è collega e amico di Giulia. Anzi, a volte sembra che lui consideri Giulia qualcosa di più di una semplice amica, ma all’ultimo momento si tira sempre indietro, preferendo dedicarsi senza impegno alle tante ragazze che cadono facilmente vittima del suo sorriso.

Sara Lazzaro è Agnese Tiberi Agnese è la ex moglie di Fanti e direttrice sanitaria dell'ospedale. Nonostante siano separati da quasi dieci anni, Fanti vuole riconquistarla, scontrandosi con la ferma opposizione di lei, che nel frattempo si è rifatta una vita e non può cancellare il passato con semplicità.

Beatrice Grannò è Carolina Fanti Carolina è la figlia maggiore di Andrea e Agnese, che, dopo la morte del fratello, è stata costretta a crescere troppo in fretta. Brava ragazza e studentessa modello, a cui però i genitori non hanno mai prestato abbastanza attenzione tanto da non scorgere i segni di un disagio profondo e di un segreto nascosto da troppo tempo.

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri Ad aiutare Andrea a non perdersi in questo nuovo mondo sconosciuto c’è Enrico Sandri, il suo migliore amico, nonché neuropsichiatra infantile. Enrico è un medico brillante dalla grande sensibilità umana. Il suo contributo sarà fondamentale per aiutare Andrea nel suo percorso di riabilitazione.

Cosa succede nella prima puntata? Andrea Fanti è in ospedale, come tutti i giorni, a svolgere il suo lavoro, quando viene raggiunto da un colpo di pistola alla testa sparatogli dal padre di uno dei suoi defunti pazienti. Sopravvive, ma sprofonda in un lungo coma, il quale cambierà radicalmente la sua vita. Un trauma che cancellerà con un colpo di spugna gli ultimi 12 anni della sua vita. Non riconosce i figli, non ricorda di essersi separato dalla moglie, e neppure di avere una relazione con una collega. Come ne uscirà?

