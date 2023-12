“Doc – Nelle tue mani”, tutte le novità della terza stagione

Luca Argentero, i produttori e il regista non escludono una quarta stagione Carola Piluso







Riunire generazioni diverse davanti la tv non è un’impresa da poco, ma in questo “Doc - Nelle tue mani” batte tutti i record, perché riesce a conquistare il cuore sia degli adulti che dei ragazzi. Anche di quelli oltreoceano: molto presto negli Stati Uniti inizieranno infatti le riprese della versione americana della serie.

La terza attesissima stagione arriverà in prima serata su Rai1 a partire dall’11 gennaio, ma a sorpresa i primi due episodi verranno proiettati in anteprima al cinema (in esclusiva per UCI Cinemas) il 18 e il 19 dicembre.

Luca Argentero torna a vestire il camice del pragmatico, empatico e amatissimo primario Andrea Fanti e questa è la stagione più ”Doc centrica di tutte”. «Sono stati tanti mesi di lavoro e il pubblico sbircerà finalmente nel passato misterioso di Doc rimasto dimenticato fino ad oggi. Andrea, oltre che con sé stesso, dovrà fare i conti con la gestione del denaro e del potere di primario» spiega l’attore. «Agnese cerca di essere una custode del passato e sarà molto coinvolta in questo recupero della memoria di Andrea. Nonostante sperasse che alcune cose non venissero fuori, suo malgrado, deve affrontare sé stessa e tutti i cambiamenti che ne derivano» aggiunge Sara Lazzaro (Agnese Tiberi nella serie).

Matilde Gioli assicura che anche per la Dottoressa Giulia Giordano (il suo personaggio) ci saranno dei risvolti inaspettati: «Lei sta per voltare pagina, è molto ambiziosa ed è proiettata verso il futuro ma quando Doc ha bisogno del suo aiuto, lei anche davanti ai nuovi orizzonti mette sempre avanti Doc».

Nel cast Giovanni Scifoni, nei panni del folle e atipico neuropsichiatra infantile Enrico Sandri, promette “lacrime e sorrisi” in queste nuove puntate. «Il mio personaggio farà un errore di valutazione che porterà scompiglio, non posso dirvi altro» annuncia Scifoni. Tornano anche Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi) e tre nuovi personaggi interpretati da: Elisa Wong (Lin Wong), Laura Cravedi (Martina Cravelli) e Giacomo Giorgio (Federico Lentini). Quest’ultimi sono i giovani specializzandi dell’ospedale “Policlinico Ambrosiano” dove ogni storia è una fotografia sul mondo contemporaneo, le vicissitudini e le malattie dei pazienti si mescolano alla vita professionale dei medici senza dimenticare la vita dietro il camice tra le quattro mura domestiche. «È divertente pensare che prima uccidevo le persone interpretando Ciro in “Mare Fuori” e ora tento di salvarle curandole» confessa scherzosamente Giacomo Giorgio, poi prosegue «Dal punto di vista emotivo inizialmente è stato difficile interpretare un figlio di papà viziato e superficiale. Federico è un personaggio che ha molte sfumature tutte da scoprire».

La quarta stagione?

Questa terza stagione è il completamento di un ciclo narrativo, ma le avventure di Doc potrebbero non finire qui, perché i produttori (Matilde e Luca Bernabei, Lux Vide, una società del Gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction), gli attori e il regista Jan Maria Michelini non escludono la possibilità di un rinnovo per una prossima stagione, dunque molto probabilmente "Doc - Nelle tue mani 4" si farà.